Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01







Розпочну з того, що питання існування районної медицини обговорюється не одне скликання. Основна проблема у підході до розподілу медичної субвенції, яка рахується виключно на одного мешканця, тобто залежить від кількості населення району. При цьому кількість медичних закладів, їх потреби взагалі не враховується. В результаті медичної субвенції не достатньо, щоб забезпечити хоча б елементарне існування медичної мережі.

До прикладу, цього року медична субвенція складає 27 495 800 грн. Згідно експертизи районного бюджету Буського району, яка проведена на початку року, медпрацівникам на зарплату бракувало 6 млн.грн. Районна рада прийняла рішення, щоб з перевиконання районного бюджету практично усі кошти скерувати на медицину району, з метою забезпечити захищені статті. Тому протягом року з районного бюджету було додано на вищезгадану галузь 3 млн. 502,3 тис. грн. З них на оплату праці медичних працівників 2 926 315 грн. Тобто ми рятуємо галузь медицини шляхом урізання практично усіх районних програм. З цього приводу я звертався і до першого заступника бюджетного комітету Верховної Ради України Василя Амельченка під час відвідин ним Буського району, Народного депутата України Михайла Бондара, проте побороти в цьому питанні державну машину не вдається. З Києва та області приходять лише рекомендації оптимізувати мережу, тоді, мовляв, «влізете» в медичну субвенцію. А саме, у 3-х лікарнях, 5-ти амбулаторіях та 40-ка ФАПах потрібно провести суттєві скорочення. Тому і виникла така ситуація у хоспісному відділенні Олеської лікарні. Відтак, в бюджетному рішенні районної ради загальна сума коштів затверджується лише на Буську ЦРЛ, оскільки центральна районна лікарня є розпорядником коштів усіх медичних закладів району (включаючи і хоспісне відділення). Відповідно, районна рада не затверджує окремих кошторисів медзакладів, як і шкіл, чи садочків в галузі освіти, бо не являється розпорядником цих коштів. Проте зрозуміло, що коли розпорядники ділять загальну виділену їм суму по закладах, то в першу чергу враховують захищені статті (в основному заробітна плата та енергоносії). Але, після фінансування захищених статей, на розвиток галузей нічого не залишається. І дана ситуація погіршується.

Є інформація, що в наступному році на районний бюджет скинуть оплату енергоносіїв усіх галузей. Якщо так станеться, то райони не виживуть, навіть успішні. Можливо так робиться, щоб ми скоріше зробили об’єднані громади? Та як би там не було, я особисто ініціюю скликання постійної депутатської комісії Буської районної ради з питань праці, соціального захисту та охорони здоров`я населення 22 вересня о 15 год., яке відбудеться у моєму кабінеті з залученням керівництва Буської РДА, Буської ЦРЛ та Олеської лікарні, а також депутатів, представників громадських організацій, які піднімали це питання, місцевих ЗМІ, і будемо спільно думати як вирішити цю проблему.

Р.S. Зазначену ситуацію я прокоментував телеканалу ІСТV, де назвав тих, до кого я звертався і піддав критиці державні підходи до розв'язання зазначених проблем. Проте в сюжеті телеканалу жодного мого слова не оприлюднили, лише слова керівника обласного департаменту, що він про це ніби вперше чує. Очевидно правда нікому не потрібна ?

Богдан ГЛОВА,

голова Буської районної ради