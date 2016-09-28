Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Новини Буська » АТО, військові справи
АТО, військові справи

Комікси про історію кіборгів

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Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01

14 жовтня – державне свято, День захисника України. У цей день, під Покровом Божої Матері, вшановують мужніх та героїчних захисників незалежності та територіальної цілісності України. У цей день згадуємо військові традиції та звитяги українського народу. Свято встановлене 14 жовтня 2014 р. указом Президента України Петра Порошенка з метою вшанування наших героїв, військових традицій і звитяг Українського народу, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві та на підтримку ініціативи громадськості. 

У рамках святкування, Буська бібліотека для дорослих ім..І.Котляревського, готує презентацію коміксів «Кіборги. Історія трьох». Збірочка видана ТО «Вірні традиціям». Ілюстратор – Дмитро Ткаченко.

Кіборги у коміксах – реальні герої, які захищали Донецький аеропорт. «Зима 2014 року….Перший рік української війни за незалежність…Більше 200 днів тривають запеклі бої за донецьке летовище…Незламні українські кіборги продовжують безстрашно та самовіддано обороняти новітню твердиню духу – легендарний дап..»
Багато небайдужих людей прилучились до видання книжки. Вона для дітей і для дорослих. Для усіх, кому не байдужа пам’ять про її героїв.


Комікси «Кіборги. Історія трьох» –  перша ластівка. Героїв у нас багато. 15 книжок потраплять у бібліотеки району, а далі – до спраглих читачів.

Координатор ТО «Вірні традиціям», воїн АТО Ярослав Слівінський розказує: – У кіборгів з коміксу – обличчя реальних людей. У них – особлива манера спілкування, своєрідна мова. На сьогодні у реальних персонажів твору в живих залишився лише один. 

Відділ культури та туризму Буської РДА


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