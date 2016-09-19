Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01





У Львові завершився 23-й Форум видавців. На заході визначали найкращу книгу. Премія "Найкраща книга Форуму" – це єдина в Україні, якою відзначають книжки всіх видавничих категорій і жанрів. Нагороду присуджують із 1995-го, - інформує Газета.

Цього року журі не змогло назвати єдиного кандидата на гран-прі. Відзначили 23 видання, які були надруковані 2016-го і стали популярні серед читачів.

1. "Франко від А до Я". Видавництво Старого Лева.

2. Павло Гранкін, Христина Харчук. Комплект із двох книг із картами "Каналізація міста Львова від початку XV ст. до 1939 р." та "Водогін міста Львова від початку XV ст. до 1939 р.". Аверс.

3. Ярина Винницька. "Скриня. Речі сили" Видавництво Старого Лева. Арт-бук Скриня.

4. Ренс Бод. "Забуті науки". Видавництво Жупанського.

5. Луцій Анней Сенека. "Діалоги" у перекладі Андрія Содомори. Апріорі.

6. Франсуаза Барб-Ґалль. "Як розмовляти з дітьми про мистецтво ХХ століття". Видавництво Старого Лева.

7. Ukraine. The best. Атлант ЮЕмСI, організатор Сultprostir.ua.

8. Грицько Чубай. "Марія" Коло.

9. Олександра і Даніель Мізелінські. "Під землею. Під водою". Видавництво Старого Лева.

10. Оксана Гудзяк (автор ідеї). "Переслідувані за правду". Видавництво УКУ.

11. Дарон Аджемоґлу, Джеймс Робінсон. "Чому нації занепадають" Наш Формат.

12. Тетяна Філевська. "Казимир Малевич. Київський період 1928-1930". Родовід.

13. "Антологія української поезії ХХ століття" А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА.

14. Тарас Лютий. "Ницше. Самопревосхождение". Темпора.

15. Джозеф Гілл. "Флорентийский собор". Видавництво УКУ.

16. Тарас Прокопишин, Владимир Беглов. "theUKRAINIANS II: истории успеха" Видавництво Старого Лева.

17. Кен Робінсон. "Школа будущего. Революция в вашей школе", которая навсегда сменит образование". Літопис.

18. Григорий Фалькович. "Шалахмонессы. Стихи для детей". Дух і літера.

19. Богдан Волошин. "Політ золотої мушки". Видавництво Старого Лева.

20. Іван Франко "Коли ще звірі говорили". Видавництво Старого Лева.

21."Алла Горська. Душа українського шестидесятництва" Упорядник: Людмила Огнєва. Смолоскип.

22. Андрій Дахній. "Нариси історії західної філософії ХІХ - ХХ ст.". Видавничий центр ЛНУ.

23. Ірина Іванкович, "Сидячи на санях...", "Патріарх Йосип Сліпий і красне письменство". Видавництво Артос (Фундація "Андрей").

Щороку на здобуття премії номінують понад 500 книжок від понад 100 видавництв.