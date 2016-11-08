Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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АТО, військові справи

Президент підписав закони, про соціальний захист родин героїв АТО

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Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01

Глава держави підписав закони, спрямовані на встановлення соціальної справедливості та врегульовують питання призначення пенсій особам, які стали інвалідами внаслідок безпосередньої участі в антитерористичній операції чи забезпечували її проведення, а також членам їх сімей та родинам загиблих. Влада різними способами сприяє підтримці родичам та дітям. Організовують поїздки в різні куточки України та за її межі.. Перевізником завжди виступає http://auto-bus.lviv.ua/ru/pasazhyrskye-perevozky-po-ukrayne-y-zagranytsu/ . Всі хто користується послугами цієї компанії завжди залишаються задоволеними якістю, комфортом, ввічливістю та досвідом водіїв .

Петро Порошенко підписав Закон України №1678-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» щодо призначення пенсії дружинам (чоловікам) загиблих (померлих) військовослужбовців, які зайняті доглядом за дітьми годувальника до досягнення 8-річного віку та проходять військову службу», прийнятий Верховною Радою України 18 жовтня 2016 року.

Закон врегульовує питання призначення пенсії дружинам (чоловікам) загиблих (померлих) в антитерористичній операції військовослужбовців, які зайняті доглядом за дітьми годувальника до 8-го віку та проходять військову службу.

Законом також встановлено, що чинне право на пенсію в разі втрати годувальника його дружині або чоловіку незалежно від того, працюють (проходять військову службу) вона (він) може бути надане у випадку, якщо вона або він зайняті доглядом за дітьми, братами, сестрами чи онуками померлого годувальника, які не досягли 8-річного віку.

Президент також підписав Закон України №1673-VIII «Про внесення зміни до статті 3 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» щодо доповнення переліку осіб, які мають право на пенсії нарівні з військовослужбовцями строкової служби та членами їх сімей.

Відповідно до цього Закону на осіб, які стали інвалідами у зв'язку з пораненням, каліцтвом, контузією або внаслідок захворювання, пов'язаного з безпосередньою участю в антитерористичній операції або забезпеченням її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення, членів їх сімей та членів сімей осіб, які загинули (померли) внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції або забезпечення її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення будуть поширюватися умови, норми і порядок пенсійного забезпечення, встановлені Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» для військовослужбовців строкової служби та членів їх сімей.
Закони набирають чинності з дня, наступного за днем їх опублікування.


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