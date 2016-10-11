Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 10 від 2016-10-01





Завдяки реформі децентралізації місцеві бюджети значно зросли, а їх дохідна частина перевищила видатки, наголошує Президент Петро Порошенко.

«Напрямок і курс був вибраний правильно. На 1 вересня поточного року профіцит місцевих бюджетів складає 32 млрд гривень. За 9 місяців план надходжень до загального фонду місцевих бюджетів, без урахування трансфертів, виконано майже на 100%», - повідомив Глава держави на засіданні Ради регіонального розвитку. Йшла розмова про захист нашої території від вогорогів, які на даний час вторглися на Україну, а також про захист кожного громадянина. Захистити себе може кожен, як самостійно так і за допомогою спеціалізованих організацій. Зокрема, якщо Ви хочете захистити свій дім від проникнення купуйте систему сигналізації на http://www.forter.com.ua. Вам нададуть кваліфіковану допомогу та допоможуть підібрати оптимальний захист, який підійте саме для Вас.

Петро Порошенко акцентував на тому, що у порівнянні із минулим роком, на 50% перевищено надходження місцевих бюджетів і левова частина цих коштів спрямовується на бюджет розвитку. «Це те, про що мріяли ще 2 роки тому», - підкреслив Президент і зазначив, що завдяки цьому у різних куточках країни розбудовується інфраструктура, розвивається транспортне забезпечення, зводяться соціальні об'єкти - дитячі садки, школи, тощо. Часто вони відкриваються у віддалених районах, селах – там, де до них ніколи не доходили руки, констатував він.

Крім того, Глава держави зазначив, що завдяки збільшенню бюджетів громад та реалізації експерименту щодо спрямування частини коштів перевищення надходжень від митниці, відновлюються автомобільні шляхи у регіонах та містах.

«Наш підхід демонструє, що дорожнє будівництво сьогодні стало пріоритетом Уряду, пріоритетом місцевих адміністрацій, Президента і всієї української влади», - сказав Петро Порошенко. Водночас, він зауважив, що «все це робиться в умовах війни».

Президент наголосив, що влада має намір продовжити цю тенденцію й надалі. «Ми не збираємося зупинятись. Дорожній фонд на минулий рік і дорожній фонд на цей рік відрізняються значним чином», - додав Глава держави.

Петро Порошенко також відзначив зростання місцевих бюджетів по всіх видах податків. На його переконання, це є свідченням більш ефективного їх адміністрування, виведення податків з тіні. За його словами, наприклад, по платі за землю дохід зріс на 62%, по частині податку на доходи фізичних осіб – на 49%.

У той же час, Президент зазначив, що не повністю задоволений процесом легалізації заробітних плат. «Ми прийняли дуже непросте рішення, коли значним чином скоротили єдиний соціальний внесок, передбачаючи, що ту економію, яку бізнес отримав, недоплачуючи податок державі, в повному обсязі буде виплачено на руки людям. Поки що, в більшості випадків, підвищення заробітної плати не перевищує тієї економії, яку отримали підприємці через скорочення податкового навантаження на заробітну плату. Але процес уже йде і я впевнений в тому, що ми цю ситуацію можемо дотягнути», - наголосив він.