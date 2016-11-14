Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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АТО, військові справи

Соколівська школа–воїнам АТО

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Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01

Після відвідин волонтерського центру в м. Броди колектив НВК «Соколівська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. В.Кальби» Буського району прийняв рішення черговий раз провести акцію «Соколівська школа – воїнам АТО». До проведення цієї акції вирішили долучитись всі. Під керівництвом вчителя «Захисту Вітчизни» та трудового навчання Короля Юрія Мирославовича учні власноруч виготовляли зимову маскувальну сітку. Приємно що навіть учні початкових класів долучались до цієї роботи. Вчитель образотворчого мистецтва Ільчик Галина Василівна малювала з дітьми малюнки, розписувала Державний Прапор України традиційним для Соколівської школи написом «Бог і Україна-понад усе. Ми Вас любимо і поважаємо. Повертайтесь живими!». Вчителі початкових класів, словесники та класні керівники організували написання листів воїнам АТО. Рада Соколів, а це орган учнівського самоврядування школи, прийняла рішення передати на схід України нашим воїнам і домашню випічку., до приготування якої залучались учні старших класів та батьки молодших учнів. Вчителі не стояли осторонь і також передали ящик печива від себе. 

Погодні умови внесли свої корективи. І на жаль представники військових не змогли приїхати до школи. Тоді прийшлось зібране, а це зимова маскувальна сітка, листи, малюнки, прапор, випічка передати 16 листопада 2016 року через вчителя Короля Ю.М. воїнам 80 аеромобільної бригади.
Особливе піднесення викликала у дітей можливість залишити свій автограф на смужці сітки та сфотографуватись на згадку про проведену акцію.

 


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