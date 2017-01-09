Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Новини Буська » АТО, військові справи
АТО, військові справи

Учасникам АТО надали право на призначення дострокової пенсії

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Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01

4 січня Президент Петро Порошенко підписав Закон України від 18.10.2016 № 1683-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб із числа учасників антитерористичної операції", яким унормувалось питання пенсійного забезпечення учасників АТО.
Відповідно до вищезгаданого Закону вносяться зміни до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та надається право на призначення пенсії за віком (після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років) військовослужбовцям, співробітникам органів внутрішніх справ, які брали безпосередню участь в бойових діях, в антитерористичній операції в районах її проведення за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.

Таке ж право отримують учасники бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України у складі добровольчих формувань, що були включені до складу ЗСУ, Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, а також військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані), особи рядового, начальницького складу та добровольці,добровольці, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час участі в АТО.
Дружинам (чоловікам), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки вищезазначених категорій громадян, які загинули чи пропали безвісти, померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час участі в АТО, забезпечення її проведення, також надається право на призначення пенсії за віком.


Начальник відділу обслуговування громадян Н.Кузіна
управління ПФУ в Буському районі


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