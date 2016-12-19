Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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АТО, військові справи

У січні-березні проводитиметься приписка громадян 2000 р.н. до призовних дільниць

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Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01

На підставі Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” з 03 січня по 31 березня 2017 року оголошується приписка до призовної дільниці Буського району Львівської області громадян 2000 року народження.
Явці для приписки підлягають усі громадяни, які народилися з 01 січня по 31 грудня 2000 року включно, постійно або тимчасово проживають на території Буського району, а також громадяни старшого призовного віку, які не були приписані раніше.

Усі громадяни, яким належить з’явитися для приписки до призовної дільниці, зобов’язані прибути за адресою: м. Буськ, вул. Львівська,77 – поліклінічне відділення Буської ЦРЛ у визначений для них час, маючи при собі документи, що зазначені у повістці. Громадяни, які не отримали повістку, зобов’язані прибути за зазначеною адресами до 01 лютого 2016 року, маючи при собі документи, які засвідчують особу.

На підставі Закону України “Про військовий обов'язок і військову службу” керівники підприємств, установ, організацій та навчальних закладів зобов’язані звільнити юнаків, яким необхідно прибути для приписки до призовної дільниці, на час, необхідний для проходження приписки, і забезпечити їх своєчасну явку до районного військового комісаріату.


Військовий комісар
Буського районного військового комісаріату
підполковник І.О.ТОМАЧУК


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