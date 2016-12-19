Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Цікаво знати

Понад 25 товаровиробників Львівщини представлять власну продукцію на різдвяному ярмарку

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Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01

У п'ятницю, 23 грудня, у сквері напроти Львівської облдержадміністрації запрацює різдвяний ярмарок "Добрі традиції Галичини". Тут продукцію власного виробництва представлять 27 товаровиробників області. А ще близько 100 мистецьких колективів Львівщини забезпечать відвідувачам різдвяний настрій. Про це повідомили у середу, 21 грудня, під час брифінгу з нагоди відкриття різдвяного ярмарку "Добрі традиції Галичини".

"На цьому ярмарку львів'яни та гості міста зможуть придбати продукцію на власний смак за цінами виробників. 27 виробників представлять таку продукцію як мед, ковбаси, риба, сири, молочні продукти, копчені вироби, хлібо-булочну продукцію, - розповів перший заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський. - Товаровиробники беруть участь у ярмарку безкоштовно. Вони зокрема, мають змогу презентувати власну продукцію, а покупці – придбати товари за найнижчими цінами. І це без участі посередників".

За словами першого заступника голови Львівської ОДА, ярмарок "Добрі традиції Галичини" започаткували цього року. Він вже побував у всіх районах області та отримав схвальні відгуки.
Також під час ярмарку організують і мистецьку програму для його гостей. "Різноманітні творчі колективи області створюватимуть рідзвяну атмосферу для відвідувачів ярмарку, - розповіла директор департаменту з питань культури, національностей та релігій ЛОДА Христина Береговська. - Щовихідних протягом місяця, а також 8, 9, 14 і 19 січня, близько 15 колективів щодня із різних районів області представлятимуть різні віхи українських традицій у рамках днів вертепів, Маланки, Різдвяної зірки, колядок. Також протягом дня на ярмарку лунатимуть різноманітні колядки".
Стартує урочиста частина у неділю, 25 грудня, на католицьке Різдво. А різдвяний ярмарок триватиме до 25 січня.
Із переліком учасників святкового різдвяного ярмарку та їх продукцією можна ознайомитись тут.


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