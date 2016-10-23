Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 10 від 2016-10-01





За даними епідеміологічного моніторингу інфекційної захворюваності у Львівській області захворюваність на ентеровірусні інфекції залишається нестійкою. За 9 місяців 2016 року зареєстровано 245 випадків з них 189 випадків серед дітей, в т.ч. 1 випадок у Буському районі.

Для того, щоб попередити виникнення ускладнень і тяжких наслідків слід своєчасно звертатися за медичною допомогою при появі симптомів інфекційного захворювання (висока температура тіла, сильна головна біль, блювота, що не приносить полегшення, пронос, висипання) та дотримуватися простих профілактичних заходів для запобігання інфікування а саме:

*** по можливості уникайте контактів з особами, які мають ознаки інфекційного захворювання, обмежуйте контакти дітей раннього віку, скоротіть час перебування у місцях масового скупчення людей і в громадському транспорті;

*** суворо дотримуйтеся правил особистої гігієни, ретельно мийте руки перед їжею, після повернення з вулиці і після кожного відвідування вбиральні; обробляйте руки дозволеними для цих цілей дезінфектантами; при кашлі і чханні рекомендується прикривати ніс і рот одноразовими серветками і викидати їх після використання в сміттєву урну, після чого вимити руки або обробити їх вологою серветкою. Не забувайте помити руки дітям, змалку привчайте їх до правил особистої гігієни;

*** особливу увагу звертайте на харчування дітей до року: давайте дитині лише свіжі продукти, в якості яких ви не сумніваєтеся. Протягом першого року життя дитина повинна отримувати грудне молоко – це значно зменшує потрапляння ентеровірусів у кишечник. Регулярно мийте і утримуйте в чистоті дитячі іграшки;

*** користуйтеся індивідуальним посудом;

*** придбані на базарах чи у торгівельній мережі овочі і фрукти перед вживанням ретельно промийте проточною водою;

*** при вологому прибиранні помешкання використовуйте дезінфікуючі засоби, частіше провітрюйте приміщення;

*** Рекомендуємо пити воду (водопровідну, з криниць) після кип’ятіння. Цим ви застрахуєте себе від багатьох захворювань. Збудники ентеровірусних інфекцій знаходяться у всіх водоймах без винятку – не купайтеся в непроточних водоймах і фонтанах, у місцях несанкціонованих пляжів, не заковтуйте воду під час купання;

*** не пийте воду з неперевірених джерел; при споживанні напоїв у закладах громадського харчування, торгівельних точках чи із питних фонтанчиків використовуйте індивідуальний одноразовий стаканчик. При відсутності можливості придбання бутильованої води можна використовувати охолоджену кип’ячену воду;

*** будьте особливо обачні під час подорожей у потенціально небезпечні райони. Не забувайте користуватися засобами проти комах.

Дотримання цих нескладних правил у побуті надійно захистить Вас від ентеровірусних інфекцій. Якщо ж захворювання не вдалося уникнути, то не займайтеся самолікуванням. При появі перших симптомів інфекційного захворювання негайно звертайтеся за медичною в лікувально–профілактичні заклади до лікаря. Самолікування небезпечне для здоров'я!

Знати — значить вміти попередити !

Буське районне лабораторне відділення

Бродівського МРВ ДУ "ЛОЛЦ МОЗ України"