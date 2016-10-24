Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Слушні поради, як вибрати бінокль
На відміну від інших інструментів, здатних наблизити до нас навколишній світ, бінокль має найважливішою перевагою - це стереоскопічний зір


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Слушні поради, як вибрати бінокль

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Стаття з випуску № 10 від 2016-10-01

Як вибрати бінокль? Людству зовсім не сидиться на місці. Ми хочемо їздити швидше, літати вище, знати про світ більше і далі бачити! Останнім прагненню вже на протязі чотирьох років служать різноманітні оптичні прилади, телескопи, підзорні труби і, мабуть, найбільш харизматичні і популярні з них - біноклі. Найбільший вибір на бинокли в Украине. Тут Ви знайдете для себе найоптимальніший варіант, що задовільнить навіть найвибагливішого покупця, найкращі спеціалісти допоможуть підібрати хороший бінокль з яким Ви отримаєте безліч захопливих вражень.

На відміну від інших інструментів, здатних наблизити до нас навколишній світ, бінокль має найважливішою перевагою - це стереоскопічний зір. Комфортно спостерігаючи двома очима, ви можете відчути обсяг картинки. і чим більше відстань між лінзами бінокля і менше збільшення, тим сильніше відчувається цей ефект, званий також пластичністю. Хороший бінокль той, про існування якого під час спостережень не замислюєшся, а всі думки зосереджені лише на відкритому об'єкті. У цій статті спробуємо розібратися, як вибрати інструмент, який подарує користувачеві схожі відчуття.

Збільшення і об'єктив

Вибираючи будь-яку річ, доводиться звертати увагу на її основні технічні характеристики. У бінокля це збільшення і діаметр об'єктива. Дані параметри настільки важливі, що традиційно зазначаються виробником у назві моделі. Приміром, 10х42 буде означати, що бінокль має наближення в 10 разів і об'єктиви діаметром 42мм.

Більшість біноклів мають фіксовану кратність, але останнім часом одержали поширення і біноклі з зумом, тобто змінною кратністю. На перший погляд всі переваги на їх стороні – універсальність і простота регулювань. Але на практиці зум-бінокль помітно програють за якістю зображення моделей з фіксованою кратністю. Особливо це стосується бюджетного сегменту, де складна оптика зум-бінокля в низькому ціновому діапазоні апріорі не може бути виконана на гідному рівні. В основному страждає якість зображення на краю поля зору і яскравість картинки. Але в деяких випадках, при спостереженні з великих відстаней, наприклад, за виконанням будівельних робіт або охорону територій, коли потрібна і загальна панорама і крупний план, такі моделі можуть виявитися до речі. Як варіант можна розглянути Yukon 8-24x50. 
Зі збільшенням, загалом-то, зрозуміло, більше кратність - значить ближче видно об'єкт. А що залежить від діаметра об'єктива?
Об'єктив традиційно відповідає за саму головну роль. Він повинен зібрати достатньо світла і побудувати зображення об'єкта спостережень у фокальній площині. А ось завдання окуляра допомогти розглянути побудовану об'єктивом картинку. Простіше кажучи, окуляр працює як звичайна лупа, через яку ви розглядаєте картинку і збільшення і поле зору бінокля багато в чому залежить саме від нього.
Розмір, як відомо, має значення. "Малює" зображення об'єктив і для того, щоб показати достатньо деталей з хорошою яскравістю він повинен мати пристойний діаметр. Розглянемо основні типорозміри:

25мм – з таким діаметром бінокль може непогано показувати близькі об'єкти в денний час, в сутінках або вночі такий апертури вже недостатньо. Але головною його перевагою буде дивовижна компактність, як у моделі Delta Optical Active 10x25. Такі моделі підійдуть як дитині, так і ультралайт-туристу, завдяки невеликому розміру і ваги. Вартість дійсно якісного бінокля з такими лінзами починається від 400-500 гривень. За такі гроші ви отримаєте картинку, схожу з біноклями 40-50мм вартістю кілька тисяч гривень. Звичайно, яскравість зображення.
30-40мм – це хороший розмір об'єктива для портативних польових і туристичних біноклів, він дозволяє впевнено спостерігати вдень і розглядати основні об'єкти в сутінках.

50-60мм з таким діаметром бінокль мають цілком видатними характеристиками, але цей розмір вже є граничним для спостережень з рук. Якісний об'єктив 50-60мм навіть в похмуру погоду будує яскраві і насичені зображення, а в сутінках дозволяє не втрачати з уваги ключові деталі спостережуваного об'єкта. З-за відчутних габаритів і ваги понад кілограма, тривалі спостереження з такими інструментами, як Delta Optical 7x50 ED Extreme краще все-таки вести зі штативом. 7х50 - це один з класичних розмірів біноклів і використовувати їх можуть усі, від астрономів до підлітків, але найчастіше вони виявляються в руках у мисливців, на борту судна або як універсальний інструмент для людей, не сильно часто використовують бінокль, але при цьому бажають мати якісний оптичний прилад. Туристам до вибору такого розміру біноклям варто підходити обдумано і обов'язково звертати увагу на вагу приладу. 

70мм і більше – біноклі такого розміру це вже справжні гіганти. Діаметр об'єктиву цих моделей може доходити до 150мм та навіть більше, конкуруючи за проницающим здібностям з багатьма телескопами. Моделі з таким діаметром часто використовуються для оглядових спостережень мореплавцями і військовими. 

Ближче і темніше або параметри вихідної зіниці
У гонитві за великим збільшенням багато хто користувачі забувають про такий важливий параметр як діаметр вихідного зіниці. Простіше кажучи, це діаметр світлового потоку, який виходить з окуляра до ока спостерігача. Обчислити його дуже просто, потрібно діаметр об'єктива в міліметрах поділити на збільшення бінокля, наприклад, у бінокля 10х50 вихідний зіницю буде мати розмір 50 / 10 = 5мм.
Чим більше вихідна зіниця, тим більше світла потрапить на кришталик ока. У денний час людський зіниця звужується до 2-4мм, але з приходом сутінків і ночі він може розширюватися до 6-8мм Якщо для спостережень в ясний погожий день вихідної зіниці у 5мм навіть може бути забагато, адже частина світу буде обрізана очним зіницею, то вночі знадобитися більше.
Пам'ятайте про це, якщо ви плануєте придбати бінокль для спостереження в умовах поганого освітлення, в сутінках і особливо вночі. У гонитві за збільшенням в 20х, ви можете отримати вихідний зіницю всього 2,5 мм від 50мм бінокля, і цього буде недостатньо, щоб спостерігати ясну і чітку картинку. Якщо ж висока кратність життєво необхідна, потрібно збільшувати діаметр об'єктива, щоб зберегти вихідний зіницю бінокля в межах 4-7мм.

Поле зору
Іншою важливою характеристикою бінокля є його поле зору, яке зазвичай вказується в градусах і лінійної величиною з певної відстані. В останньому випадку це може бути 110м з відстані 1000м, або 372 фути з відстані 1000 ярдів, як на картинці нижче.
При інших рівних полі зору залежить від конструкції окулярів бінокля. Якісні моделі оснащені ширококутними окулярами, які забезпечують комфортний винос зіниці і дають широке поле зору. Перевага, звичайно, краще віддати більше ширококутної моделі, але потрібно бути обережним. Багато над-ширококутні окуляри з незвично великим полем часто мають спотворення на краю поля зору. Це зумовлено недосконалою конструкцією окуляра. Так що, вибираючи в середньому ціновому діапазоні, варто зупинитися, знову ж таки, на середніх значеннях поля зору бінокля.

Система Галілея. Ця оптична схема не містить обертаючих елементів і завдяки конструкції об'єктива і окуляра сама по собі будує пряму картинку. Але якість зображення біноклів схеми Галілея не особливо висока. До того ж, воно сильно псуватися з ростом діаметра об'єктива бінокля.
Тому своє поширення така система отримала лише в невеликих театральних і дитячих біноклях. Для такого застосування вона цілком підходить.
Порро-призми (Porro-prism). Обертаюча система на основі Порро-призм є класичною і найбільш популярною. Вона дозволяє домогтися високого пропускання світла і широкого кута огляду. Об'єктиви бінокля, як вже звично, при цьому рознесені і знаходяться не на одній оптичній осі з окулярами. Незважаючи на те, що габарити бінокля з-за цього трохи зростають у порівнянні з Руф конструкцією Porro-бінокль дозволяють домогтися стерео-ефекту і забезпечити об'ємність зображення.

На якому біноклі зупинити вибір?
Театральні та дитячі біноклі. З театральними біноклями все досить просто, вони мають приємне сувенірна виконання, а проста оптика дозволяє досягти при таких розмірах прийнятною картинки.


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