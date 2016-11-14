Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





Традиційна газова плита часто доставляла багато клопоту господиням, особливо духовка. З-за нерівномірного розподілу тепла їжа частенько пригоріла, а значні габарити пристрою сильно погіршували оформлення кухні. Поїздка з нею на дачу ставала просто неможливою. Яке ж було полегшення господинь, коли в спеціалізованих магазинах, крім традиційної газової плити, стала продаватися духовка електрична, яка не має найчастіше непотрібної варильної поверхні та позбавлена багатьох недоліків своєї попередниці.

Особливості конструкції

Зовні електрична духова шафа дуже схожий на мікрохвильову піч (внутрішній обсяг може змінюватись від 6 до 50 літрів), але на цьому подібності закінчуються. Якщо в мікрохвильовці нагрів відбувається завдяки електромагнітному випромінюванню, то в електричній духовці – завдяки роботі тепловиділяючих елементів (Тенів), які розташовані зверху, знизу і на бічних стінках пристрою.

Переваги

Така конструкція дозволила отримати наступні переваги:

- мобільність (при бажанні може бути відключена і перевезена на дачу або інше місце);

- безпека (у порівнянні з газовими духовками в електричних аналоги практично виключений ризик загоряння);

- екологічність (не виділяють продукти горіння і водяний пар);

- завдяки точному контролю температури забезпечується більш висока якість випічки.

Крім того, духовка електрична може володіти масою додаткових функцій:

- конвекція (вентилятор рівномірно розподіляють розігріте повітря по всьому об'єму, забезпечуючи однакову температуру в будь-якій точці духовки);

- гриль (дозволяє зробити хрустку скоринку у запекаемого страви);

- функція розморожування;

- програмування режимів готування і багато інших.

Однак духовка електрична не позбавлена і недоліків, головний з яких - високі витрати при оплаті електроенергії. Справа в тому, що в середньому такі пристрої споживають 2-4 кВт, що для побутових приладів не так вже й мало. Щоб скоротити витрати, потрібно купувати економічні моделі, клас енергоспоживання яких «A» або «A+». Крім того, варто купувати пристрої, розміри яких відповідають вашим потребам.

Щоб полегшити свій вибір, зверніться за консультацією до співробітників магазину, і тоді прилад допоможе готувати нові страви, якими ви зможете здивувати своїх родичів або друзів.