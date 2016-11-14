Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

 RU 
Випуск №

На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт
Історія нашого краю
Новини економіки
Конкурси
Короткий огляд подій
Новини культури
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Про освіту
Листи до редакції
Духовне життя
Звернення до влади
Життєві історії
Цікаво знати
Спортивні новини
Погода в Буську
Переглянути попередні випуски
Партнери
АТО, військові справи
Огляд
Переваги і недоліки електричної духовки
Традиційна газова плита часто доставляла багато клопоту господиням, особливо духовка. З-за нерівномірного розподілу тепла їжа частенько пригоріла, а значні габарити пристрою сильно погіршували оформлення кухні. Поїздка з нею на дачу ставала просто неможливою.
Ефективне лікування захворювань ЛОР
Перевіряти слух у дитини необхідно регулярно. Маленька людина не завжди може пояснити добре чи погано він чує. Якщо він ще не навчився говорити, то зрозуміти, що у нього такого роду проблема складно.


Партнери

Інформація про вікна ПВХ

Оголошення з нерухомості в Україні.
Новини Буська » Цікаво знати
Цікаво знати

Переваги і недоліки електричної духовки

Нравится
Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01

Традиційна газова плита часто доставляла багато клопоту господиням, особливо духовка. З-за нерівномірного розподілу тепла їжа частенько пригоріла, а значні габарити пристрою сильно погіршували оформлення кухні. Поїздка з нею на дачу ставала просто неможливою. Яке ж було полегшення господинь, коли в спеціалізованих магазинах, крім традиційної газової плити, стала продаватися духовка електрична, яка не має найчастіше непотрібної варильної поверхні та позбавлена багатьох недоліків своєї попередниці.
Особливості конструкції

Зовні електрична духова шафа дуже схожий на мікрохвильову піч (внутрішній обсяг може змінюватись від 6 до 50 літрів), але на цьому подібності закінчуються. Якщо в мікрохвильовці нагрів відбувається завдяки електромагнітному випромінюванню, то в електричній духовці – завдяки роботі тепловиділяючих елементів (Тенів), які розташовані зверху, знизу і на бічних стінках пристрою.

Переваги

Така конструкція дозволила отримати наступні переваги:

- мобільність (при бажанні може бути відключена і перевезена на дачу або інше місце);

- безпека (у порівнянні з газовими духовками в електричних аналоги практично виключений ризик загоряння);

- екологічність (не виділяють продукти горіння і водяний пар);

- завдяки точному контролю температури забезпечується більш висока якість випічки.

Крім того, духовка електрична може володіти масою додаткових функцій:

- конвекція (вентилятор рівномірно розподіляють розігріте повітря по всьому об'єму, забезпечуючи однакову температуру в будь-якій точці духовки);

- гриль (дозволяє зробити хрустку скоринку у запекаемого страви);

- функція розморожування;

- програмування режимів готування і багато інших.

Однак духовка електрична не позбавлена і недоліків, головний з яких - високі витрати при оплаті електроенергії. Справа в тому, що в середньому такі пристрої споживають 2-4 кВт, що для побутових приладів не так вже й мало. Щоб скоротити витрати, потрібно купувати економічні моделі, клас енергоспоживання яких «A» або «A+». Крім того, варто купувати пристрої, розміри яких відповідають вашим потребам.

Щоб полегшити свій вибір, зверніться за консультацією до співробітників магазину, і тоді прилад допоможе готувати нові страви, якими ви зможете здивувати своїх родичів або друзів.


Версія для друку
Інші публікації розділу Цікаво знати

Кількість переглядів - 0


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Історія нашого краю  |  Новини економіки  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Новини культури  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Про освіту  |  Листи до редакції  |  Духовне життя  |  Звернення до влади  |  Життєві історії  |  Цікаво знати  |  Спортивні новини  |  Погода в Буську  |  Переглянути попередні випуски  |  Партнери  |  АТО, військові справи
Мапа сайту Лінки Контакти
  