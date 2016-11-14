Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





Перевіряти слух у дитини необхідно регулярно. Маленька людина не завжди може пояснити добре чи погано він чує. Якщо він ще не навчився говорити, то зрозуміти, що у нього такого роду проблема складно. Крім цього існує ще ряд захворювань, які може правильно продіагностувати і призначити ефективне і своєчасне лікування тільки фахівець – лікар ЛОР. Своєчасна перевірка слуху допоможе уникнути багатьох проблем, до яких призводить просте, на перший погляд, захворювання. Її проведуть відмінні фахівці, які працюють в клініці «Доктор ЛОР».

В яких випадках потрібно звернутися до Лора

Вчасно проведена перевірка органів вуха, носа, горла та консультація хорошого ЛОРа, дасть можливість оперативно відреагувати і вжити необхідні заходи. Вухо, ніс, горло знаходяться на близькій відстані від головного мозку. Задавнені хвороби цих органів чреваті ускладненнями, які можуть чинити на нього негативний вплив. На прийом до лікаря Лора необхідно звернутися:

- При нежиті, кашлі.

- При кровотечах з носа.

- У разі зниження слуху, нюху.

- При болях у горлі, вухах, носі.

- При появі больових відчуттів в області чола, перенісся.

- При перебігу гною з вуха.

Ці проблеми зачіпають не тільки дітей, але і дорослих. Лікарі клініки «Доктор ЛОР» консультують і проводять лікування пацієнтів будь-якого віку.

Які хвороби лікує ЛОР

Найвідомішими і широко поширеними захворюваннями, з якими щодня доводиться стикатися фахівцям клініки «Доктор ЛОР», є:

Захворювання вуха: отити, запалення середнього вуха, сепсис, неврити і т. д.

Хвороби носа і приносових пазух: гострий і хронічний нежить (риніти), всі види синуситів, в тому числі і гайморит.

Захворювання горла: ларингіт гострий і хронічний, гострий і хронічний фарингіт, всі види ангіни, хронічний тонзиліт, ларингоспазм і т. д.

Лікування пацієнтів, залежно від ступеня захворювання, лікар ЛОР може проводити як консервативними методами, які відмінно зарекомендували себе протягом тривалого часу, так і застосовуючи новітні препарати і обладнання. У клініці «Доктор ЛОР» пацієнтам проводять такі процедури: відновлення після травми носа, відновлення барабанної перетинки, промивання носоглотки, тимпанопластику, аденотомію і так далі.

Скориставшись послугами клініки «Доктор ЛОР», ви зможете насолоджуватися тими почуттями дарованих людині Богом: слухом, нюхом, яких позбавила вас хвороба.