Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01





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Сіп-панелі - чудовий матеріал для будівництва. Адже він має безліч позитивних властивостей, технічних параметрів, характеристик та особливостей. З його допомогою будівельний об'єкт, будь то житловий будинок, об'єкт комерційної нерухомості або виробниче приміщення, набувають особливий зовнішній вигляд, міцність, зносостійкість. Сіп-панелі вигідно і економічно виправдано використовувати повсюдно.

Як заощадити із сіп-панелей:

Вартість самого матеріалу.

Сіп-панелі досить доступний матеріал для організації каркаса будівельного об'єкта, порівняно з більш звичними матеріалами при стандартних методи зведення будівель. Адже вони обійдуться значно дешевше, ніж цеглу або блоки, які повсюдно використовують в якості каркаса.

Енергоефективність таких каркасних об'єктів.

Панелі володіють високими захисними і ізоляційними властивостями. Вони забезпечать хорошу теплоізоляцію, не схильні до механічних впливів і впливу негативних зовнішніх факторів. Також їм не страшні грибки, цвіль або жучки. Це дозволяє створити герметичне приміщення. В якому буде стабільна комфортна температура, затишна атмосфера, подібно термосу. Це дозволить використовувати прилади на мінімальному рівні. Обігрівачі і кондиціонери можна включати не на всю потужність для досягнення бажаного ефекту. Так можна зменшити споживання електроенергії та ресурсів. Це скоротить витрати на оплату за комунальні послуги.

Довговічність споруди.

Канадські технології забезпечують об'єкт довговічністю. Вони дуже міцні і надійні. І залишаються в незмінному первозданному вигляді, не втрачаючи своїх технічних властивостей, виконуючи на належному рівні свої функціональні обов'язки і призначення протягом десятків років. Такий будинок зможе служити не одному поколінню.

Спосіб і час установки.

Крім усього, каркасні будинки з сип-панелей встановлюються досить просто і швидко. Тому і витрати будуть значно нижче, ніж при здійсненні кладки цегли.