Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Новини Буська » Цікаво знати
Цікаво знати

Енергоаудит: проведення, завдання

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Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01

Енергоаудит являє собою обстеження, оцінку усіх сторін діяльності конкретного підприємства чи організації, пов'язаних з необхідністю несення витрат на різні види енергії (паливо, електрика та ін), а також на енергоносії.Українська компанія "енерго-сервісна компанія Адамсон" по энергосервісу в Івано-Франківську, Львові та областях. Надає послуги: Енергоаудит, Теплотехнічне проектування, Монтаж систем опалення та інших рішень з енергозбереження,Теплоізоляція, герметизація в Ивано-Франковск, ул. Ивасюка, 11

Енергоаудит у всіх випадках проводиться для досягнення наступних цілей:
визначення джерел нераціонального використання або втрат енергії;
виявлення показників енергетичної ефективності;
складання переліку способів підвищення енергетичної ефективності у відповідності з встановленим потенціалом енергозбереження;
розробка і затвердження поетапної програми по досягненню запланованих показників енергозбереження.
окремий випадок: оптимізація роботи розумного будинку.

Підставою для класифікації енергоаудиту зазвичай є періодичність його проведення, тому виділяють первинний, повторний та позачергової енергоаудит. Іноді також називають такі види енергоаудиту, як експрес-аудит і комплексний енергоаудит

Як проводиться енергоаудит?

Енергоаудит завжди проводиться в кілька послідовних етапів:

энерготехническое обстеження — на даному етапі перевіряються договори енергопостачання, прилади обліку споживаної енергії, перевіряється технічний стан енергетичних систем, визначається ефективність використання енергії, виявляються можливі втрати енергії, збираються дані для складання енергетичного паспорта;
розробка енергетичного паспорта — проводяться вимірювання, проектні та технічні заходи, результати яких відображаються в паспорті;
розробка програми енергозбереження — складається загальна програма, спрямована на поетапне досягнення запланованих показників енергозбереження. Наприклад це може бути впровадження енергоефективного освітлення, використання енергоефективних приладів опалення.

Яке обладнання використовується?

При проведенні енергоаудиту використовується переважно вимірювальне обладнання для виявлення наступних даних:

витрати рідини, теплової енергії;
показників якості електричної енергії;
температури;
витоків енергії.
Енергоаудит житлових будинків
Житлові будинки часто керуються дуже некомпетентно, це робить ЖКГ в цілому однією з найбільш низько ефективних сфер економіки країни. Для мешканців це додаткові витрати на опалення вулиці. У разі наявності ТСЖ, є пряма зацікавленість керуючої компанії в скороченні витрат. Як результат — зниження плати за комунальні послуги, підвищення комфорту.
Експрес енергетичне обстеження

Цікаве та швидке рішення, проводиться за скороченою програмою з мінімумом устаткування. Якщо це перший енергоаудит, то експрес обстеження допоможе знайти явні витоку і навіть за його результатами можна буде отримати план дій, а так само зрозуміти масштаби можливих втрат.

Важливо розуміти, що аудит дає лише інформацію про втрати, але не ліквідує їх. Подальші дії повинні робити вже ви самі.


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