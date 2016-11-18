Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Міста України, які повинен відвідати кожен
У гонитві за новомодними і дорогими закордонними турами, ми часом навіть не замислюємося про те, скільки всього цікавого є в своїй країні і скільки дивовижних можна було б відвідати буквально за пару вихідних, взявши автомобіль або квиток на поїзд і знявши на ніч квартиру подобово.
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Цікаво знати

Міста України, які повинен відвідати кожен

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Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01

У гонитві за новомодними і дорогими закордонними турами, ми часом навіть не замислюємося про те, скільки всього цікавого є в своїй країні і скільки дивовижних можна було б відвідати буквально за пару вихідних, взявши автомобіль або квиток на поїзд і знявши на ніч квартиру подобово.

На території України збереглося безліч красивих старовинних замків і резиденцій, є унікальні сучасні пам'ятки і незвичайні куточки природи, про багатьох з яких більшість співвітчизників чули, але лише одиниці їх відвідували.

Невеликий рейтинг міст країни, в яких варто побувати кожному.

Київ

Одне з найдревніших міст в Україні та Європі, яке було засноване приблизно в з 6 по 7 століття нашої ери. За легендою, його засновниками були три брати – Кий, Хорив, Щек та їхня сестра Либідь. Іменоване на честь старшого брата. Київ став центром зародження великої держави Київська Русь. Київ також є бізнес-центром України. В столиці зосереджені різні напрями бізнесу. Подорожуючи по Києву, вам варто пидбати оригінальний посуд. Магазин Villagrazia пропонує різноманітний якісний посуд для кухні. В розіділі сайту посуда - villagrazia.ua/posuda виможете придбати товар, який вас зацікавив. На сайті працює система он-лайн консультацій. Доставка посидути також здійснюється по всій території України у безпечній упаковці.

Кам'янець-Подільський

Це один з найдавніших міст країни, головною визначною пам'яткою якого є унікальний середньовічний замок. На території Старого міста збереглося безліч історичних об'єктів та пам'яток архітектури, знайомство з якими дозволить поринути у світ середньовіччя і на собі відчути його чарівність. Багато цікавого чекає на туристів і в передмісті.

Запоріжжя

Це місто вважається одним з найсамобутніших в країні, адже саме тут зароджувалася козаччина. Але його унікальність ще й у тому, що перші люди жили на цих землях ще в епоху неоліту, про що свідчать численні археологічні знахідки. До числа визначних пам'яток міста належить національний заповідник Хортиця, масив каменів Кам'яна могила, парк Вознесеновський і багато іншого.

Чернівці

Це місто багато називають не інакше, як українським Парижем, адже за чарівності і особливій атмосфері він цілком може конкурувати з французькою столицею. Тут збереглося безліч пам'яток архітектури та об'єктів культурної спадщини, більшість з яких розташовані в центральній частині міста. Візитна картка міста – Резиденція митрополитів Буковини і Далмації, яка занесена до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Львів

Відвідати західну столицю країни обов'язково повинен кожен, хто поки ще не мав честі тут побувати. Львів входить в список найкрасивіших міст Європи і приваблює туристів своєю унікальною архітектурою, численними музеями, величними замками і просто красивими вуличками, гуляти по яким можна нескінченно довго.

Список цікавих міст країни можна продовжувати нескінченно довго. У нього також необхідно включити Київ і Харків, Івано-Франківськ та Одесу, Заліщики, Батурин і багато інших.


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