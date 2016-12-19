Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01





Італія — одна з небагатьох країн, які можуть брати своїх туристів 365 днів в році. Як взимку, так і, особливо влітку. Італії є, що Вам запропонувати: чисте і тепле море, гарна природа, чудова екскурсійна база та лікування на спеціалізованих термальних курортах. Ми пропонуємо Вам висококласний відпочинок з нашими путівками до Італії зі Львова.

Відпочинок Італія — Львів це класика туризму. З середини 20го століття Італія поступово виростала із звичайної європейської країни туристичного гіганта, створювала ідеальні умови для тривалого і різноманітного відпочинку для людей зі всього світу.

Гарячі тури до Італії зі Львова — це унікальна можливість відправитися в подорож до колиски європейської культури, відвідати Рим, "центр світу" Ватикан, сфотографуватися біля Пізанської вежі і на полях Тоскани.

Особливість турів до Італії зі Львова — можливість відвідати не тільки сонячні пляжі і гірськолижні курорти, але також здійснити шопінг-тур, побувати на значущі події в світі мистецтва і моди: відвідати знамениті театри і арт-центри, доторкнутися до пам'ятників історії, багатьом з яких більше двох тисяч років.

Відома Італія також своїми гарячими святами. В їх число входять: свята в Градаре, головною тематикою яких є середньовіччі, кінні змагання Паліо, і карнавал Венеціанський карнавал у Віареджіо і святкування католицьких свят: Різдво, Водохреща та інші.

Варто зазначити, що сезонні розпродажі в Італії також вважаються святковими днями і залучають не менше туристів, ніж релігійні свята або щорічні фестивалі.

Гарячі тури до Італії зі Львова залучають цінами — можливість заощадити при покупці туру, і дозволить Вам більше коштів витратити на екскурсії, шопінг і додаткові розваги. Офіційною валютою Італії є Євро, доступна для обміну в Україні, тому проблем з грошовими операціями у Вас не виникне. Деякі магазини в Італії без проблем дозволяють розплатитися доларами чи універсальними банківськими картами.

Гарячі тури в Італію з вильотом зі Львова — бажане придбання для туриста будь-якого класу. Простота і доступність дороги не дозволять Вам нудьгувати протягом перельоту. Комфорт і обслуговування на вищому рівні.

Для людей з невеликим бюджетом або щільним графіком роботи, ми пропонуємо екскурсійні тури до Італії зі Львова. Одно - або дводенні подорожі, створені для ознайомлення з країною та її визначними пам'ятками, з налаштованим маршрутами і досвідченими гідами. Такі тури можуть комбінуватися, наприклад шопінг тур плюс відвідування Риму або гастрономічний тур плюс відвідування Венеціанського карнавалу.

Не втрачайте шанс відвідати Італію та чудово провести час у країні з тисячолітньою історією. Купуйте гарячі путівки в Італію зі Львова вже зараз!