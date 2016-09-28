Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01





Придбання нового автомобіля може виявитися зовсім не такою радісною подією, як очікувалося. Вся справа в тому, що в дорогих авто бізнес класу шумоізоляція салону виконана на високому рівні, і зовсім інакше йде справа в більш дешевих машинах. Тут захисту від сторонніх шумів може не виявитися зовсім, або вона буде виконана на вкрай низькому рівні. Відповідно, комфорт, особливо при тривалих поїздках, буде невисоким. Провести якісну шумоізоляцію автомобіля Вам допоможе automultimed.com .Тут у своїй роботі спеціалісти використовують тільки найсучасніші матеріали для авто які є дуже якісними, тому результат є дуже ефективний. Шумоізоляція авто, проведена в цьому сервісному центрі, мінімізує сторонні звуки і вібрації настільки, що ви їх ледь будете помічати. А також допоможуть з встановленням додаткового обладнання та нададуть кваліфіковані поради як покращити ваш втомобіль.

Крім неможливості повною мірою насолодитися негучною музикою з стереосистеми, постійно вплив шумів вкрай негативно впливає на організм водія, знижуючи його уважність, швидкість реакції і провокуючи швидку стомлюваність. Крім цього, підвищується дратівливість, що «змушує» водія вибирати більш агресивний стиль водіння, що загрожує різними аварійними ситуаціями.

Перед тим, як правильно зробити шумоізоляцію в сучасному авто, слід знати, в яких місцях має сенс розміщувати матеріали для шумоізоляції. У відповідності з місцем розміщення, розрізняють наступні види шумоізоляції:

дверей;

арок;

підлоги в салоні;

стелі;

багажника;

усунення скрипів всередині салону.

усунення скрипів в солоне

В залежності від основної проблеми, зробити шумоізоляцію в автомобілі можна як повною, так і частковою. Крім того, залежно від використовуваних для роботи матеріалів, додатково може бути досягнутий ефект термо - і віброізоляції, що ще більше підвищує комфорт під час тривалих автомобільних пересування.

Для того визначити, який матеріал вибрати для шумоізоляції автомобіля, слід знати основні види матеріалів, які вже довели свою достатню ефективність, оскільки були розроблені спеціально для автомобілів.

Візомат. Матеріал на основі смоли, поверх якої розташований шар фольги. Його зручно використовувати на великих поверхнях – підлога, арки, дах або багажник. Матеріал досить ефективно гасить звукові коливання і знижує ступінь вібрації. Приклеюється на попередньо очищену і знежирену поверхню шляхом розігріву смоли будівельним феном.

Вібропласт. Досить універсальний фольгований матеріал, для приклеювання якого фен не потрібно (хоча не завадить). Найбільш часто використовується на даху, в дверях і для багажника. Випускається в двох варіантах товщини.

Сплен. Пориста ізоляція з відмінними звукопоглинальними характеристиками, але наявним недоліком, що виявляється у вигляді скрипу при взаємодії з пластиковими деталями.

Бітопласт. Призначений для ліквідації скрипів і заповнення щілин між різними деталями в салоні. Являє собою схожий з поролоном матеріал, миттєво приймає форму щілини/щілини, забезпечуючи надійну ізоляцію між пов'язаними деталями. З успіхом застосовується на пластмасових деталях, на стійках лобового скла і у всіх місцях скрипу.

Маделін. Особлива тканина, обладнана клеючим шаром, що використовується для усунення зазорів між різними конструктивними елементами, а також для обмотки джгутів з електропроводами.

Яку шумоізоляцію вибрати для автомобіля вирішує сам автолюбитель виходячи як із пріоритетних завдань, які потрібно вирішити, але й матеріальних можливостей. Найбільш якісно вирішує проблему ізоляції салону професійна шумоізоляція авто, але при наявності бажання і певної кількості вільного часу, її цілком можна провести своїми руками, точно дотримуючись технологію наклеювання застосовуваних матеріалів. Має сенс заздалегідь вивчити інструкцію до транспортного засобу, щоб при розбиранні не виникло жодних труднощів.

Однозначно відповісти на питання, яка шумоізоляція для авто краще практично неможливо. Можна сказати, що краще використовувати спеціальні матеріали, призначені саме для автомобіля – вони враховують всі особливості і складності при експлуатації, наприклад, постійна вібрація, перепади температур, висока вологість. Не варто фанатично шукати окремо теплоізоляцію, окремо вібро - і звукоізоляцію, оскільки всі ці властивості, як правило, об'єднуються в одному матеріалі. Єдине, на що варто звернути увагу, це на термостійкість матеріалу, використовуваного для ізоляції моторного відсіку.

Вартість для шумоізоляції автомобіля варіюється в залежності від технічних особливостей і товщини матеріалу, але його придбання з лишком окупається високим акустичним комфортом в салоні, відсутністю скрипу і вібрації. Крім того, в зимовий час салон буде набагато тепліше, а в літній час буде нагріватися набагато повільніше, навіть під прямими сонячними променями. При цьому, щоб отримати ідеально ізольований салон, швидше за все потрібно буде використовувати декілька видів ізоляції.