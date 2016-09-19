Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01





В нашому житті є дуже багато незвіданого та цікавого про що ми можемо дізнаватися кожного дня з різних джерел, одним з яких є http://topkin.ru/interest/int-lyudi/samyie-krasivyie-imena-v-mire/. На цій сторінці ви знайдете багато статтей про зірок, біографії, рейтинги та інше. А ось декілька цікавинок до вашої уваги.

У 1910 році винахідник безпечної бритви Кінг Кемп Жиллетт запропонував колишньому президенту США Теодору Рузвельту велику суму грошей за те, щоб він очолив його корпорацію в штаті Арізона. Рузвельт відмовив під приводом того, що не довіряє людині, яка виготовляє бритви і носить вуса

• Згідно з археологічними даними, в період неоліту люди ще не могли пити молоко тварин - в їх організмі був відсутній ген, необхідний для засвоєння лактози. Ця здатність прийшла до наших предків пізніше, завдяки генетичній мутації, проте навіть зараз порівняно чимало людей втрачає здатність засвоювати молоко в дорослому віці

• У Стародавньому Китаї ліжка мали систему обігріву. Вони підключалися до системи центрального опалення

• Першою людиною, яка зуміла зробити «фотографічний» знімок постійним, тобто закріпити зображення був Жозеф Ньєпс. Найпершою в історії фотографією вважається знімок «Вид з вікна», датований 1826 роком. Експозиція знімка тривала 8:00 год.

• У 1855 році житель Англії отримав право стати своїм же чоловіком. Або дружиною? Одним словом, одружитися на собі

• У КНДР програвати футбольні матчі дуже небезпечно. Так в 1966 році північнокорейська збірна зуміла вийти у чверть фінал на чемпіонаті світу, але програла. Після цього всі гравці були відправлені в табори, уникнути такої долі вдалося тільки одному нападнику

• У Техасі , згідно зі старим законом , вам дозволено випити стоячи не більше трьох ковтків пива. Після цього необхідно сісти . Справа в тому , що один час в Техасі вважалося , що пити більше , ніж три ковтки без їжі - це вже пияцтво. Таким чином , якщо ви хотіли випити , потрібно було замовити обід

• У стародавній Індії утримання від алкоголю вважалося обов'язковим для всіх станів. Людей , викритих в пияцтві , поїли розплавленим сріблом , свинцем або міддю

• У шахах власне слова " шах " і " мат" походять від перського словосполучення " shah mat ", що означає "Король мертвий"

• Традиційно вікінгів зображують у шоломах з рогами , проте за всю історію розкопок не було знайдено жодного рогатого шолома. Єдине зображення рогатого шолома у вікінгів - на картинці , знайденій на Осебергскім кораблі IX століття

• На островах Папуа - Нової Гвінеї був чудовий звичай . Ім'я хлопчикові давалося тоді , коли його батько вбив людину зі знайомим йому ім'ям , відрубав голову і приніс додому. Тоді синові давалося ім'я цієї людини , а голову бальзамували і зберігали вдома

• Один з найбільш незвичайних середньовічних лицарських орденів - це орден , присвячений сідницям. Між іншим , він проіснував більше 150 років

• Найдорожчий зуб був проданий за 4650 доларів , після чого аристократ який купив зуб вставив його в кільце. Справа відбувалася в 1727 році, після смерті знаменитого Ісаака Ньютона , кому і належав зуб

• Моделі поясів цнотливості "були різними. Дуже багато з них були зроблені з дорогоцінних металів - срібла, золота - і прикрашені красивим карбуванням і інкрустацією

• Під час правління першої династії фараонів Стародавнього Єгипту при смерті самого фараона в могилу з ним вирушали також його придворні раби і тварини , щоб оточити турботою на тому світі

• В одному з театрів Іонії був особливий ряд для одноруких воїнів. Перед ними садили ряд лисих рабів , б'ючи по лисині яких перші могли аплодувати