Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Звіт мистецьких колективів Бущини "Галицька Венеція пісенно славить Волю рідної землі"
У Львівській обласній філармонії відбулося двогодинне мистецьке дійство - звіт творчих колективів Бущини під назвою «Галицька Венеція пісенно славить Волю рідної землі» в рамках проведення заходів з нагоди 25-ї річниці Незалежності Української держави.
Данська компанія на Яворівщині будує новий цех із виробництва мяких меблів
За словами директора підприємства Назара Притули, на цьому підприємстві виготовлятимуть м’які меблі різної конфігурації для європейського ринку. "Нові потужності дадуть можливість створити нові робочі місця.


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Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01

В нашому житті є дуже багато незвіданого та цікавого про що ми можемо дізнаватися кожного дня  з різних джерел, одним з яких є http://topkin.ru/interest/int-lyudi/samyie-krasivyie-imena-v-mire/. На цій сторінці ви знайдете багато  статтей про зірок, біографії, рейтинги та інше. А ось декілька цікавинок до вашої уваги.

У 1910 році винахідник безпечної бритви Кінг Кемп Жиллетт запропонував колишньому президенту США Теодору Рузвельту велику суму грошей за те, щоб він очолив його корпорацію в штаті Арізона. Рузвельт відмовив під приводом того, що не довіряє людині, яка виготовляє бритви і носить вуса

• Згідно з археологічними даними, в період неоліту люди ще не могли пити молоко тварин - в їх організмі був відсутній ген, необхідний для засвоєння лактози. Ця здатність прийшла до наших предків пізніше, завдяки генетичній мутації, проте навіть зараз порівняно чимало людей втрачає здатність засвоювати молоко в дорослому віці

• У Стародавньому Китаї ліжка мали систему обігріву. Вони підключалися до системи центрального опалення

• Першою людиною, яка зуміла зробити «фотографічний» знімок постійним, тобто закріпити зображення був Жозеф Ньєпс. Найпершою в історії фотографією вважається знімок «Вид з вікна», датований 1826 роком. Експозиція знімка тривала 8:00 год.

• У 1855 році житель Англії отримав право стати своїм же чоловіком. Або дружиною? Одним словом, одружитися на собі

• У КНДР програвати футбольні матчі дуже небезпечно. Так в 1966 році північнокорейська збірна зуміла вийти у чверть фінал на чемпіонаті світу, але програла. Після цього всі гравці були відправлені в табори, уникнути такої долі вдалося тільки одному нападнику

• У Техасі , згідно зі старим законом , вам дозволено випити стоячи не більше трьох ковтків пива. Після цього необхідно сісти . Справа в тому , що один час в Техасі вважалося , що пити більше , ніж три ковтки без їжі - це вже пияцтво. Таким чином , якщо ви хотіли випити , потрібно було замовити обід

• У стародавній Індії утримання від алкоголю вважалося обов'язковим для всіх станів. Людей , викритих в пияцтві , поїли розплавленим сріблом , свинцем або міддю

• У шахах власне слова " шах " і " мат" походять від перського словосполучення " shah mat ", що означає "Король мертвий"

• Традиційно вікінгів зображують у шоломах з рогами , проте за всю історію розкопок не було знайдено жодного рогатого шолома. Єдине зображення рогатого шолома у вікінгів - на картинці , знайденій на Осебергскім кораблі IX століття

• На островах Папуа - Нової Гвінеї був чудовий звичай . Ім'я хлопчикові давалося тоді , коли його батько вбив людину зі знайомим йому ім'ям , відрубав голову і приніс додому. Тоді синові давалося ім'я цієї людини , а голову бальзамували і зберігали вдома

• Один з найбільш незвичайних середньовічних лицарських орденів - це орден , присвячений сідницям. Між іншим , він проіснував більше 150 років

• Найдорожчий зуб був проданий за 4650 доларів , після чого аристократ який купив зуб  вставив його в кільце. Справа відбувалася в 1727 році, після смерті знаменитого Ісаака Ньютона , кому і належав зуб

• Моделі поясів цнотливості "були різними. Дуже багато з них були зроблені з дорогоцінних металів - срібла, золота - і прикрашені красивим карбуванням і інкрустацією

• Під час правління першої династії фараонів Стародавнього Єгипту при смерті самого фараона в могилу з ним вирушали також його придворні раби і тварини , щоб оточити турботою на тому світі

• В одному з театрів Іонії був особливий ряд для одноруких воїнів. Перед ними садили ряд лисих рабів , б'ючи по лисині яких перші могли аплодувати


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