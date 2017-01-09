Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Цікаво знати

З чого виготовляється весільне вбрання?

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Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01

У наречених є багато можливостей для вибору відповідного плаття. Адже вироби варіюються за розміром, стилю, крою, фасоном, так і за колірною гамою, декоративного оформлення. На ринку є сукні довгі і короткі, пишні і прямі, з закритим суворим верхи, корсетом, ліфом, з вирізами різних форм. З спідницею-рибкою, а-силуетом, кільцями, шлейфом. Всі вони виготовляються особливим способом, з різноманітних матеріалів, з використанням всіляких декоративних елементів.

Найпопулярніші матеріали для виготовлення весільних нарядів:

Мереживо.

Саме мереживо вже багато століть вважається підходящим матеріалом для виготовлення весільного вбрання. Адже воно передає всю скромність, ніжність і покірність, які повинні бути притаманні нареченій. Мереживо здатне підкреслити вишуканий смак нареченої. Також допоможе приховати небажані аспекти фігури, або вдало підкреслити достоїнства нареченої. З використанням мережива образ буде одночасно і скромним, і загадковим, але наречена не буде виглядати старомодно.

Фатин.

Щоб додати пишності поряд. Але в теж час зробити його легким, зручним і повітряним, - використовують фатин. Він дозволяє надати будь-якого вбрання нареченої шарму і привабливості. Фатин вміло приховає будь-які небажані частини тіла нареченої, маскуючи їх. Таке плаття буде виглядати казково, але наречена в ньому буде відчувати себе зручно в будь-якій ситуації в процесі урочистості.

Масло.

Часто використовується тканина для виготовлення як класичних вбрання для нареченої, так і оригінальних і ексклюзивних - це масло. Воно достатня проста. Але в теж час зможе передати почуття стилю і вишуканий смак нареченої. До того ж, з таким матеріалів гармонійно поєднуються та інші матеріали, а також різні декоративні елементи. Найчастіше його використовують для виготовлення довгих прямих плаття в підлогу, зі шлейфом або без.

Гіпюр.

Гіпюр - ніжний і приємний матеріал. Він ідеально підходить для того, щоб підкреслити чарівність нареченої в її найбільш відповідальний і важливий момент у житті. Таке плаття дозволить їй виглядати карколомно як під час проведення церемонії, так і на банкеті або весільної фотозйомки.

Декоративні елементи.

Для декору весільних нарядів з різних матеріалів використовують атласні стрічки і банти, дорогоцінні й напівкоштовні камені, паєтки, стеклярус, намистини. Це дозволяє створити унікальний образ кожної нареченої.

 


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