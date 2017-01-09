Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Новини Буська » Цікаво знати
Цікаво знати

Як уникнути переохолодження та обмороження

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Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01

Протягом останніх днів на території України спостерігаються несприятливі погодні умови. За інформацію Львівського регіонального центру з гідрометеорології в найближчі дні у Львівській області утримається морозна погода: 11 січня вночі до 18-13ºС морозу, вдень - до 9-4ºС морозу. За таких умов традиційно зростає кількість подій, пов’язаних із переохолодженням та обмороженням. Так, в період з 1 до 10 січня поточного року за медичною допомогою з холодовими травмами звернулось 38 осіб, з них було госпіталізовано до закладів охорони здоров’я 32 особи. Від переохолодження за цей період померло 5 осіб. 

Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації звертається до населення з рекомендаціями дотримуватись простих правил, виконання яких дозволить уникнути переохолодження та обмороження: 
- не вживайте алкогольних напоїв - алкогольне сп’яніння сприяє високій втраті тепла і в той же час викликає ілюзію тепла; 
- не паліть на морозі - паління зменшує периферійну циркуляцію крові та робить кінцівки більш уразливими до дії холоду; 
- носіть просторий одяг - це сприяє нормальній циркуляції крові. Одягайтеся так, щоб між шарами одягу залишався прошарок повітря, який утримує тепло. Тісне взуття, відсутність устілки можуть створювати передумови обмороження;
- не виходьте на мороз без рукавичок та шарфу. У вітряну погоду відкриті ділянки тіла змащуйте спеціальним кремом; 
- не носіть на морозі металевих (у тому числі золотих та срібних) прикрас, оскільки метал охолоджується до низьких температур швидше ніж тіло, внаслідок чого можливе “прилипання” цих предметів до шкіри з виникненням почуття болю та холодових травм;
- перед виходом на мороз бажано поїсти - Вам необхідна додаткова енергія. 

Слід враховувати, що у дітей терморегуляція ще не налагоджена, а в осіб похилого віку при деяких хворобах порушена. Ці категорії найбільш піддаються обмороженню та переохолодженню, тому враховуйте це під час планування прогулянок узимку. Перебування дитини на морозі не повинно перевищувати 15-20 хвилин, потім потрібно зігріти її в теплому приміщенні. 

Пам’ятайте, що найкращий спосіб вийти з неприємної ситуації - це до неї не потрапляти. Не виходьте з приміщення у сильний мороз без потреби! Відмовтесь на цей період від прогулянок, особливо в нічний час, полювання, риболовлі та туристичних походів. Обмежте час перебування на вулиці та пересування, особливо поза межами населених пунктів у сільській місцевості. 

З А П А М ’Я Т А Й Т Е :
Ваше життя та здоров’я перш за все залежить від вибору правильної поведінки. Не нехтуйте правилами безпеки. Будьте обережні!


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