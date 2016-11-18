Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





Про те, як побороти алкоголізм, давно ведеться багато суперечок. Одні вважають, що це тяжке захворювання, і воно не піддається лікуванню. Інші стверджують, що алкоголізм цілком виліковний, на доказ наводять свої методики, покрокові інструкції. Треті впевнені, що ніяке це не захворювання, а просто людська слабкість (гріх).

Слухаючи численні дебати, розібратися в темі алкоголізму часом буває досить складно.

Особливо важко зрозуміти, хто ж насправді алкоголіком, коли дивишся на оточуючих. Один працює водієм, на протязі багатьох років щовечора випиває 1-2 чарки горілки. Іноді, по святах, може прийняти більше. Інший, зовсім молодий, пішов у запій і через місяць в паніці: не знає, як подолати алкогольну напасть?

Наркологи стверджують, що в обох випадках це їх пацієнти, обидва вони хворі на алкоголізм. Однак першим, рано вранці після чергового свята, працівники ДАІ виписали величезний штраф. Після цього ввечері, напередодні роботи, він не п'є алкоголь. Другий, сам якось впоравшись з запоєм, більше не п'є. Відноситься до алкоголю з побоюванням, читає Біблію. Тепер ці люди є пацієнтами нарколога?

Хто може допомогти позбутися залежності?

Відомо, що здоров'я людини багато в чому залежить від того, як він себе сприймає. Якщо людина щиро переконаний, що він чимось хворий, значить, так воно і Навіть якщо хвороба відсутня, факт віри в неї діагноз. Тому, якщо хтось говорить, що колишнього алкоголізму не буває, що це до кінця життя, серйозно сприймати такі слова не варто. Якщо в них повірити, дійсно може виникнути пияцтво за непорозуміння.

У питаннях боротьби з якоюсь шкідливою звичкою можна покладатися тільки на самого себе. До цього відноситься і куріння. Можна по цій темі щось читати чи когось слухати. Однак одного цього буде не достатньо. В першу чергу, для того щоб позбутися від звички, необхідно мати до цього бажання, прагнення. По-друге, щоб домогтися свого бажання, потрібно докласти до цього зусилля. Зрозуміло, що нічого доброго не вийде, якщо подолати алкогольну залежність хоче не сам п'є, а тільки його родичі.

Зусилля повинне бути спрямоване не на внутрішню боротьбу зі звичкою, а на досягнення певної зовнішньої мети. Наприклад, поліпшення якогось спортивного результату або оволодіння якимось видом діяльності. Отже, основними факторами, які допоможуть подолати шкідливу звичку, бажання;

прагнення;

зусилля.

Якщо взяти дані фактори за основу і сконцентруватися на їх втіленні, перемогти будь-яку шкідливу звичку буде нескладно. Абстинентний синдром - це стан який є характерним для алкоголізму. Як його побороти, основи лікування та загальну інформацію ви дізнаєтесь за посиланням.

Практичні поради щодо позбавлення від алкоголізму

Глибокий і тривалий запій, під час якого людина починає переходити з початкової стадії алкоголізму, більш високу стадію вельми небезпечний для життя. Якщо на початкових стадіях хвороби здоров'ю людини можуть загрожувати зовнішні фактори, наприклад, п'яна бійка або ДТП, то на останній стадії смерть може настати через відмови роботи внутрішніх органів.

Якщо прийшло усвідомлення того, що знаходишся в глибокому запої, а поблизу немає нарколога, то, щоб уникнути загибелі і легко позбутися від алкогольної залежності, можна скористатися наступними корисними порадами: Почнемо, мабуть, з головного. Ні в якому разі не впадати у відчай і не опускати руки. Це здається, що хвороба дуже сильна, і перемогти її не можливо. Це не так. На цей рахунок гарна народна приказка: «Не так страшний чорт, як його малюють». Щоб перемогти хворобу, її не слід боятися. Потрібно сприймати її спокійно, без паніки. Це вона потребує постійного підживлення алкоголем. Якщо її перестати годувати, то через 3-4 дні вона почне слабшати. Справедливості заради, треба зауважити: ці чотири дні не будуть легкими. Проте якщо бажання перемогти свою залежність, їх потрібно пережити.

Більше концентруватися на боротьбі з хворобою, намагатися менше відволікатися на якісь справи. Ідеальним варіантом було б в цей період перебувати на самоті. Пам'ятати, що кожна секунда грає проти хвороби. Пити більше рідини. Якщо вистачає сил, то заварювати чай.

На 2-гу або 3-ю ніч при засипанні можуть виникати жахливі кошмари. Зазвичай вони виникають з 2-ої ночі до 6-ї ранку. Потрібно постаратися не спати в цей час. В інші години кошмари не так жахливі.

На 3-4 день можна пробувати приймати їжу. Змушувати себе не варто. Приймати їжу потрібно потроху, кілька разів в день, коли впевненість у тому, що організм зможе її перетравити.

Коли з'явиться нормальний апетит, організм почне відновлюватися, сили будуть повертатися. Повне відновлення організму і позбавлення від алкогольної залежності наступить на 6-7 день. Це буде видно по зміні кольору сечі. Вона перестане бути темною, придбає свій звичайний світло-жовтий колір.

Будьте здорові!