Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





Всі види сучасного обладнання час від часу виходить з ладу. Це відноситься і до сучасних кондиціонерів. Щоб уникнути дорогого ремонту, необхідно знати, як правильно обслуговувати кондиціонери.

Необхідність в обслуговуванні системи

У процесі обслуговування кондиціонера важливо особливу увагу звертати на фільтри. Це елемент, призначений для збору пилу, і час від часу його потрібно очищати, використовуючи воду температурою приблизно 36 градусів. Не менш важливо звернути увагу на поповнення загального запасу фреону, який у процесі роботи переносить тепло, і без якого система не буде працювати. Унаслідок природного витоку хладагента, його періодично потрібно поповнювати. В іншому випадку В роботі пристрою може статися збій у роботі компресора, ремонт якого часто становить половину від вартості нового кондиціонера.

В обслуговування кондиціонера входить обов'язкове уважне ставлення до техніки. Якщо спостерігаються деякі відхилення, систему варто відключити і запросити професіоналів. Співробітники спеціалізованих сервісних центрів оглянуть прилад і при необхідності проведуть ремонтні роботи. Періодичність здійснення технічного обслуговування кондиціонерів засноване на тому, скільки пристрій експлуатується, а також мають значення умови, в яких встановлено прилад. Як правило, даний процес здійснюється два рази за рік. Це в звичайних квартирах, а що стосується офісів, то тут обслуговування повинно проводитися щоквартально, а в аптеках, кафе і ресторанах кожен місяць.

Серед переваг співпраці з професіоналами і своєчасним обслуговуванням кондиціонерів можна зазначити гарантовану максимально надійну і безперебійну роботу пристрою, зниження можливого зносу деталей. Своєчасне технічне обслуговування кондиціонерів допомагає заощадити кошти, так як можна передчасно замінити ту чи іншу зламану деталь. Якісне технічне обслуговування – це ідеальна страховка від раннього ремонту кондиціонерів.

Особливості професійного обслуговування

Фахівці в процесі професійного сервісного обслуговування кондиціонерів проводять ретельний огляд обладнання, очищаються вхідні та вихідні жалюзі, чиститься корпус і передня панель, а також прочищаються фільтри. В обов'язковому порядку проводяться роботи з зовнішнім блоком, в якому чиститься теплообмінник і всі вузли. В системі перевіряється тиск і здійснюється дозаправка кондиціонера.