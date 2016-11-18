Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





Сьогодні технологія будівельних і оздоблювальних матеріалів ступнула далеко вперед, на ринку величезний вибір декоративних фарб і штукатурку, які вже давно випередили за ціною звичайні шпалери і міцно зайняли лідируючу позицію по зростанню продажів. У цьому сегмент вже сьогодні є можливість вибрати як дешеві матеріали з середньою якістю від російських невеликих розливних цехів марок San Marco, Pratta, Decorazza, Natura Interior, Arte Deco, так і не дорогі, але дуже якісні матеріали від італійських фабрик Ferrara Design, Antica Signoria, Valpaint і т. д. Втім, є і великий вибір брендів за високої вартості, але в їхньому випадку, якість буде таким же. Дизайнеры квартир - ми займаємося будівництвом, ремонтом і дизайном. Тут допоможуть Вам підібрати самий оптимальний дизайн та індивідуальний підхід. При роботі використовують тільки високоякісні матеріали, а роботи виконують професіонали з багаторічним досвідом. Тут зможуть заощадити ваш час та гроші.

Декоративна штукатурка

Якщо ви хочете розібратися в етапах і вимогах нанесення декоративної штукатурки, то краще це зробити на прикладі технологій Італійських виробників, так як вони поки що є законодавцем мод у світі дизайну приміщень і свято шанують вимоги до матеріалів і технологій.

1. Підготовка стін

2. Обробка підготовленої стіни

3. Нанесення декоративної штукатурки

4. Контроль якості, безпеки і дотримання технологій

5. Нюанси і поради з нанесення декоративної штукатурки

1. Підготовка стін

Тут треба відразу розділити вимоги на два варіанти — під гладкі декоративні фарби і під фактурні. В обох випадках стіна вирівнюється спочатку гіпсовою шпаклівкою — створюється правильна геометрія стін, потім полімерної шпаклівкою стіни виводять до гладкого стану.

Важливо — на гіпсову шпаклівку можна клеїти шпалери або фарбу наносити декоративну, так як гіпс не дає достатнього зчеплення двох поверхонь з-за низької адгезії.

Тепер розберемося в ступенях гладкості стіни. Є два основних: так звані «під шпалери» і «під фарбування». Відрізняються вони однією властивістю — наскільки ідеальна відштукатурені поверхню. Під шпалери підходить не супер-ідеальна стіна, вона ж підійде і під фактурну штукатурку, так як товстий шар штукатурки приховає всі дрібні нерівності. Під фарбування стіни готують для їх подальшого фарбування — як звичайними фарбами, так і декоративними, текстурними. Ідеальне якість стіни необхідно для того, щоб потім на пофарбованій поверхні Ви не побачили ні подряпин, ні канавок.

2. Обробка підготовленої стіни

Після того, як ви зробили стіну ідеально гладкою, на стіні все ще присутній пил від зашкуріванія шпаклівки. Вам її над прибрати, так як прикріпити що-небудь до пилу або отримати хорошу якість поверхні практично неможливо. Для цього стіну грунтують. Грунтувальні склади бувають різних марок і з різними зв'язуючими — обирайте на свій смак.

На нашу думку, найбільш безпечні та ефективні — це акрилові грунтовки на водній основі. Після грунтування, для створення високої адгезії (зчеплення зі стіною), потрібно нанести валиком підкладку (це необхідна умова для гладких декоративних фарб, для фактурних іноді досить спеціалізованого ґрунту-підкладки). Ні в якому разі не рекомендується використовувати для цього звичайну фарбу, фарби склад підібраний максимально для того, щоб вкрити поверхню, у спеціальної підкладки — верхній шар створює пористу структуру. Якщо продавець намагається запропонувати звичайну фарбу, не варто в нього замовляти, так як підкладка для декоративних поверхонь не коштує дорого і це просто питання компетентності та порядності продавця.

3. Нанесення декоративної штукатурки

При нанесенні декоративної штукатурки використовуються різні техніки, які вже не укласти в одну статтю. Італійські майстри сьогодні володіють як секретами минулого, так і придумують нові техніки та нові покриття. Наприклад, тільки у компанії Ferrara Design, звичайна шовкова штукатурка наноситься щонайменше п'ятьма способами і при цьому ще може служити як фінішної фарбою, так і комбінуватися різними кольорами або фактурами. Загальних правил немає, для покриття кожного вони свої, і навіть одне і те ж покриття може утворюватись різними способами нанесення і різними інструментами.

Фактурна штукатурка

Якщо ви не знаєте, як розпізнати правильність технології нанесення на цьому етапі, керуйтеся правилом здорового глузду і відповідності покриття того, що ви бачите на зразку. Компанії, які дорожать якістю та репутацією, зроблять вам абсолютно безкоштовно, перед нанесенням, тестовий зразок і ви заздалегідь будете знати, як буде виглядати ваша стіна.

4. Контроль якості, безпеки і дотримання технологій

Тут би ми хотіли сказати кілька слів про матеріали, їх безпеки, якості та технологічності. Перше, що хвилює всіх — наскільки це безпечно для здоров'я. Деякі марки рекламують свої фарби і штукатурку, де в складі натуральні інгредієнти, такі як вапно, мармурова пил і т. д. Інші виробники стверджують, що сучасні високотехнологічні акрилові сполучні — чистіше на порядок. Всі ці твердження є звичайним рекламним ходом, не більше.

Показником чистоти і безпеки матеріалу є тільки дослідження та сертифікація. В Європі вже давно використовується всіма визнана система градації матеріалів по чистоті — найбезпечніші з них мають маркування та знак безпеки А+. Якщо виробник не має таких знаків і сертифікатів досліджень, значить всі їхні твердження про безпеку засновані тільки на бажання продати свої матеріали. На жаль, жоден з російських виробників досі не має цієї сертифікації.

5. Нюанси і поради з нанесення декоративної штукатурки

Ще на етапі вибору декоративних покриттів зверніть увагу на те, скільки є матеріалів у виробника. Якщо їх небагато, значить це маленький бізнес. Навряд чи варто очікувати високу якість. Ті, хто спеціалізується на декоративних фарбах, запропонують великий асортимент.

Якщо вам важливо здоров'я, вибирайте виробника декоративної штукатурки з рівнем безпеки А+.

Перед нанесенням покриття на стіну попросіть зробити зразок на планшеті, щоб не виправляти все на стіні і не купувати декоративну фарбу заново.

Хороша марка дорожить своїми клієнтами, а значить, у неї буде безкоштовна доставка і безкоштовні майстер-класи для ваших майстрів.

За «італійським» назвою часто ховається маленький ангар в далекому Підмосков'ї, щоб дізнатися розташування виробництва, зайдіть на сайт дистриб'ютора або представника. Там завжди повинно бути зазначено, де знаходиться виробництво компанії і адреса сайту виробника. Якщо такої інформації немає, є велика ймовірність придбати низькоякісну штукатурку за ціною італійської.

І остання порада: довіряйте своїй інтуїції, і ви легко зможете знайти саме те, що вам підходить і робить Ваш інтер'єр затишним і витонченим.