Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





Майже кожна людина стикався з ремонтом. Хто його розв'язував у квартирі, а хто-то в будинку. І від цього неможливо уникнути, рано чи пізно Вам доведеться його почати. Багатьох це лякає і насторожує, вони намагаються якомога довше відтягнути цей момент, з-за того, що багато людей просто не знають з чого почати, не знають, які матеріали вибрати, робити самому або наймати фахівця. Однак є багато спрощень, які привнесли технології, в тому числі будівельні суміші. У цій статті ми постараємося все розставити по поличках!

Перший бій – він важкий самий!

Головна особливість будь-якого ремонту – це дотримання основних його етапів, так як правильна послідовність допоможе уникнути фатальних помилок.

Для початку Вам потрібно провести демонтаж. Почніть знімати старі шпалери, штукатурку, плитку і різного роду декоративні полички. Перед цим, за умови, що Ви не міняєте підлогове покриття, радимо накрити целофаном. Знову ж таки, якщо Ви не ставите нові вікна чи двері, радимо закрити їх також щільною плівкою.

Якщо Ви зібралися міняти вікна або дверей, радимо не робити це відразу, так як при ремонті, Ви можете випадково пошкодити їх. Краще їх встановити на завершальній стадії.

Розводка проводів

Будь-будівельник, навіть початківець, скаже Вам, що розводку комунікацій необхідно робити на початку будь-якого ремонту, так як це дуже брудна і запорошена його частина.

Під розведенням мається на увазі установка всіх необхідних проводів, які потрібні для використання побутовою технікою та різноманітними зручностями. Це дуже кропіткий процес, виконувати його потрібно особливо якісно, оскільки переробити отриманий результат, вже не так просто.

Проведення комунікацій

Якщо Ви робите ремонт у квартирі, то Вам страшенно пощастило, так як в багатоповерхові будинки всі комунікації підключено відразу. Тим же, хто будує приватний будинок або роблять ремонт у ньому, без цього не обійтися.

У комунікації входить: опалення, каналізація, газ, водопостачання і електрика. Це одна з найскладніших частин ремонту, а особливо брудних. Вам заздалегідь необхідно все досконально прорахувати, особливо по частині прокладки труб.

Оздоблення стін

Поспішаю Вас обрадувати, Ви нарешті можете встановити свої нові вікна! Щоправда перед початком, Вам потрібно зашпаклювати і загрунтувати нерівності на стінах поруч з вікном. У цьому Вам допоможуть сухі будівельні суміші, які полегшать цю роботу, так як використовувати їх просто, головне дотримуватися пропорцій.

Також, можете приступати до грунтовці і штукатурці стін, з допомогою представлених тут різних сухих будівельних сумішей.

Правильна обробка підлоги

Якщо Ви вирішили залишити старе покриття, можете пропускати. Стіни готові, залишився останній етап брудної роботи – обробка підлоги.

Для початку Вам потрібно зняти старе покриття, повірте – буде багато бруду. Після того як воно знято, слід вирішити, що робити далі. Якщо ніжка рівне, можете приступати за викладання нового покриття, якщо видно явні нерівності, що Вам потрібно зробити стяжку.

Зараз продається безліч засобів для вирівнювання підлоги, які полегшать Вам життя. Суть цих коштів у тому, що Вам не потрібно з допомогою піску та цементу вирівнювати основу для підлоги самовирівнююча суміш все зробить за Вас. Головне правильно її наносити.

Після того як стяжка висохла, можете приступати до монтажу свого нового підлогового покриття.

Завершальний етап

Вітаємо, залишилося ще трохи. Настав час для поклейки шпалер, фарбування стелі або стін. Можете починати встановлювати свої нові двері. Підключайте люстри і світильники, встановлюйте розетки і вимикачі. Ну а закінчити все потрібно плинтусовкой підлоги.

Насолоджуйтесь!

На цьому все! Насолоджуйтеся виконаною роботою, адже Ви зробили все так, як потрібно.