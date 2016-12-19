Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01





Покрокова інструкція Як правильно зняти квартиру подобово? Що потрібно знати, коли знімаєш квартиру на короткий термін? В першу чергу, слід врахувати, що при короткостроковій оренді обов'язок по прибиранню квартири лежить на плечах орендаря. Але не всі про це знають, тому варто прописати цей пункт у договорі. Там слід вказати, як часто орендар повинен здійснювати прибирання і коли він повинен це робити. Можна домовитися, що орендар буде здійснювати прибирання у вашій присутності. Особливості короткострокового договору арендыПомните, що договір слід укладати при оренді квартири абсолютно на будь-який термін. Якщо вам не потрібна така прибирання, то так само слід прописати цей пункт у договорі оренди. Як зняти квартиру подобово, щоб не обдурили? В першу чергу потрібно звернутись до професфоналів, одними з таких є сайт який пропонує квартири подобово Львів - це група однодумців, що прагне зробити процес оренди житла в будь-якому місці світу простішим та дешевшим. Тут працюють максимально прозоро і без посередників, що допоможе Вам заощадити час та гроші.

На що звернути увагу при знятті квартири? Потрібно звернути увагу на те, у власності чи в орендаря знаходиться квартира? Хто там прописаний? Якщо там прописані люди, то краще утриматися від такої оренди. Що потрібно перевіряти при зніманні квартири? Квартира повинна знаходитися у власності орендодавця. Тому обов'язково перевірте документи про власність. Крім того, потрібно перевірити документи орендаря. Необхідно також переконатися, що в квартирі не прописані зайві люди. Якщо там прописана хтось, крім орендаря, то попросіть згоду від тих людей, які там прописані. Цим ви убезпечите себе від ситуації, в якій до вас в гості завітають люди, які там прописані і мають право там проживати.

Що питати при зніманні квартири? Питати можна будь-які питання, що цікавлять вас, добре було б уточнити інформацію про те, де в окрузі є магазини, поліклініка(на всякий випадок), телефони різних служб, які можуть вам знадобитися. Необхідні документи та правила складання Які документи необхідно оформити? В обов'язковому порядку необхідно оформити договір оренди. Так само слід оформити розписку, на основі якої ви передаєте гроші за оренду квартири орендареві. Договір оренди оформляється у двох примірниках.

Як скласти договір короткострокового найму?Як правильно скласти? Якогось певного вимоги до такого договору немає. Можна звернутися в ріелторське агентство, вони допоможуть скласти договір правильно. Якщо ви все ж вирішили діяти самостійно, слід звернути увагу на те, щоб у договорі були максимально точно прописані характеристики квартири. А саме: кількість кімнат, метраж, адреса квартири. Без таких даних договір буде вважатися недійсним. Договір укладається у письмовій формі. Законодавчо не визначена якась особлива форма оформлення договору оренди, потрібно всього лише оформити його у письмовій формі у двох примірниках — по одному примірнику для кожної сторони. Такий договір можна скласти самостійно або завантажити бланк в інтернеті або з нашої статті (див. нижче). Договір короткострокового найму житлового приміщення зразок. Що необхідно враховувати при укладанні? Потрібно враховувати всі нюанси. Зараз почастішали випадки шахрайства на ринку нерухомості. Особливо це стосується короткострокової оренди. При укладанні потрібно звернути увагу на те, щоб у договорі були позначені терміни проживання та всі суми, які потрібно віддавати. Віддавайте гроші за оренду тільки з розпискою. Також варто звернути увагу на те, щоб у договорі були позначені характеристики квартири — точна адреса, кількість кімнат, метраж. Без цих даних договір не буде вважатися дійсним, а, відповідно, ви ризикуєте отримати всі ті проблеми, які можуть бути при оренді квартири без договору. Особливості договору Особливості короткострокового договору полягають у тому, що його потрібно складати ще більш уважно, ніж договір на тривалу оренду. Стаття 683 ГКРФ повністю розкриває поняття такого договору. Цивільний кодекс РФ Стаття 683. Строк у договорі найму житлового приміщення Договір найму жилого приміщення укладається на строк, що не перевищує п'яти років. Якщо у договорі строк не визначений, договір вважається укладеним на п'ять років. До договору найму жилого приміщення, укладеного на строк до одного року (короткостроковий найм), не застосовуються правила, передбачені пунктом 2 статті 677, статтями 680, 684 — 686, абзацом четвертим пункту 2 статті 687 цього Кодексу, якщо договором не передбачено інше. У зв'язку з тим, що термін дії договору невеликий, законодавством дещо змінені положення, якими порушуються права і обов'язки обох сторін договору. Чи потрібен договір при короткостроковому наймі?Наприклад, закон не закріплює за наймачем перевага, що дозволяє сподіватися на те, що подальші взаємини з цим орендарем будуть продовжені.

Чи потрібна реєстрація короткострокового договору? Короткостроковий договір оренди приміщення ніде реєструвати не потрібно. Стаття 674 ГКРФ говорить, що договір повинен бути складений письмово у двох примірниках. Зважаючи на те, що це короткостроковий договір, в Росреестре його реєструвати не потрібно. Також немає необхідності в присутності нотаріуса. Цивільний кодекс РФ Стаття 674. Форма договору найму жилого приміщення Договір найму жилого приміщення укладається в письмовій формі. Обмеження (обтяження) права власності на житлове приміщення, яке виникає на підставі договору найму такого житлового приміщення, укладеного на термін не менше року, підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому законом про реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним.

Можна знімати квартиру короткостроково без договору? Оренда квартири без договору – справа ризикована. В цьому випадку ви ризикуєте опинитися на вулиці, якщо орендодавець раптом знайде більш вигідних йому орендарів. До того ж ви не зможете повернути витрачені гроші на оренду. Договір — це, в першу чергу, захист мешканців. Ризик відмови від короткострокового договору наймаТак що, яким чином вам знімати квартиру з договором чи без — вирішувати вам. Але якщо ви не хочете потрапити в таку неприємну ситуацію, коли вас вигнали на вулицю і не повернули гроші, то укладайте договір. Оренда квартири подобово-це дуже зручно для тих, хто хоче пожити в іншому місті або якийсь час відпочити від суєти і побути наодинці з собою або провести час із коханою людиною.