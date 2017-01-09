Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01





У кожної дівчини є свої косметичні фаворити. Але ми адже створення непостійні, і нам завжди хочеться чогось нового, тому кілька золотих правил спростять цей вибір.

Як правильно вибрати декоративну косметику, щоб не накопичувати на туалетному столику красиві, але непотрібні пляшечки і баночки? Допомогти в цьому Вам допоможе Avocado.ua Тут для Вас великий вибір якісної косметики різних торгових марок по доступних цінах.

Тональна основа

Текстура. Вибір текстури тональної основи визначається не тільки зручністю її нанесення і щільністю покриття, але і типом шкіри.

Для нормальної або сухої шкіри краще всього підійде сатинове сяюче покриття з кремовою текстурою, яка додасть шкірі делікатний світіння і зволожить протягом всього дня.

Для жирної або комбінованої шкіри потрібно вибирати матове покриття з текстурою крем-пудри, яка буде абсорбувати надлишки шкірного жиру, перешкоджаючи появі жирного блиску.

Проблемна і чутлива шкіра вимагає дбайливого складу, не містить ароматизаторів, масел і комедогенних компонентів. Цим вимоги ідеально відповідає аптечна косметика.

Відтінок.Зазвичай тестувати тональну основу радять на вилицях або підборідді. Хоча, поширена помилка в макіяжі – ефект маски, коли тон особи не збігається з тоном шиї. Щоб цього уникнути, підбираючи відтінок тональної основи, наносить її тонким шаром на область шиї.

Для шкіри з рожевим подтоном підійдуть світлі відтінки бежевого або кремового;

для шкіри з жовтим подтоном – золотисті відтінки, такі як слонова кістка, пісочний.

Консилер

Консилер під очі, що маскує темні кола під очима, повинен бути рідким персикового або рожевого відтінку. Такі консилери сяяння шкірі і не забивається в зморшки.

Для маскування недоліків шкіри краще підійде компактний консилер, який має велику покриває здатність, жовтуватого відтінку.

Зелені консилери, обіцяють приховати почервоніння, найчастіше погано розтушовуються, тому будьте обережні при їх використанні, щоб маскування не перетворилася на бойову розмальовку, що привертає увагу оточуючих.

Пудра

Тестувати пудру слід на тильній стороні долоні. Ефект від нанесення повинен бути невидимим, напівпрозорим. Ідеальна пудра тільки закріплює макіяж, залишаючись при цьому непомітною.

Рум'яна

Вибираючи рум'яна, потрібно враховувати те, як ви наносите їх в життя: на тональну основу або чисту шкіру, ефект і відтінок при цьому будуть відрізнятися.

Кремові рум'яна виглядають більш натуральними, ніж розсипчасті.

Для світлої шкіри підійдуть рожеві та персикові рум'яна;

для темно – лілові або коралові.

Хайлайтер

Хайлайтер краще вибирати з дуже дрібними блискітками, які будуть надавати легке сяйво шкірі, великі ж перетворюють макіяж в театральний грим.

Тестувати хайлайтер потрібно на світлі, щоб переконатися, що немає очевидного мерехтливого блиску.

Бронзер

Матові бронзеры найкраще імітують природний загар. При виборі зверніть увагу на те, що покриття має бути напівпрозорим з видимою текстурою шкіри.

Відтінок бронзера повинен відповідати вашому натурального загару, який ви купуєте через тиждень перебування на сонці.

Для світлої шкіри підійде блідо-бежевий з рожевим нюансом; для темно – золотисті відтінки.

Тіні для повік

Тестувати тіні краще за допомогою ватного диска на внутрішній стороні зап'ястя, т. к. шкірний жир може змінювати відтінок, якщо ви наносите їх пальцями.

Нюдовые відтінки є універсальним повсякденним варіантом і є безсумнівним трендом.

Мерехтливі рожеві і бежеві тіні ідеальні для світлої шкіри;

теплі коричневі і золотисті - для засмаглої і смаглявою.

Підводка для очей

Вибираючи підводку необхідно визначити її стійкість. Для цього нанесіть лінію на тильну сторону долоні, через кілька секунд проведіть по ній пальцем. Якщо лінія змазалася трохи – це допустимо, якщо повністю розмазалася – таку підводку краще не брати.Дівчатам з чутливою шкірою краще відмовитися від підводки з водостійкою формулою.

Туш

Різноманітність видів туші завжди приводить у замішання. Підкручуюча, туш, що збільшує обсяг – краще уникати продуктів, які обіцяють все і відразу. Найкраща туш – з тоненьким довгим пензликом, яка фарбує вії від коренів.

Чорна туш – це класика, відповідна завжди і всім, але для створення особливого образу можна додавати колір.

Синя і зелена відтінятимуть карі очі;

фіолетова підкреслить зелені і сіро-блакитні.

Помада та блиск для губ

Відтінок помади виглядає природно на подушечках пальців, даючи наочне уявлення про те, як він буде виглядати на губах.

Блиск для губ також наносите на подушечки пальців, при цьому обов'язково перевіряйте його на клейкість.

І ще, щоб правильно вибрати декоративну косметику, перед покупкою продумайте весь макіяж в цілому, тоді ймовірність придбати засіб, який не підходить до вашого образу, буде мінімальним. А ще вдалою покупкою стане косметика мустела купить. Вона стане чудовим подарунком для Вас та вашої сімї.

Вдалих вам покупок!