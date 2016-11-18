Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





Як безпечно зняти квартиру, щоб не стати жертвою шахраїв і не потрапити в неприємну ситуацію.В першу чергу, квартиронаймача повинна насторожити суттєво занижена в порівнянні з аналогічними варіантами ціна. Якщо всі документи власника в порядку, можливо, є проблеми в самій квартирі чи з сусідами. Наприклад, раз на місяць відмовляє сантехніка, а сусід буянить кожні вихідні.

Українці звикли знімати квартири через інтернет

Крім того, безпричинно занижена ціна – це методика однією з найбільш розповсюджених афер у сфері оренди житла. У цьому випадку уявний власник пояснює, що йому терміново знадобилися гроші. А взявши передоплату за кілька місяців, просить трохи почекати з заселенням, щоб він міг зібрати речі. Після призначеного терміну виявляється, що квартира таким же чином здана вже кілька разів. Тому сервіс Квартири подобово в Харкові https://kvartirkov.com/ пропонує безпечну оренду квартир. Ви маєте можливість дізнатися про орендодавця, де розміщена квартира, його рейтинг.

Як отримати знижку на оренду квартири

Ще один варіант залишитися без знімною квартири і позбутися грошей – це передоплата за послуги агентства нерухомості. В цьому випадку сума може коливатися від 800 до 1500 грн. і оформлятися як аванс за належну агентству комісію. За ці гроші вам можуть запропонувати надати доступ до бази даних оренди квартир, яка згодом виявляється застарілою, або адреси квартир, які вже здані або взагалі не здаються.

Тому – ніяких передоплат. А якщо ви все ж мають намір заплатити агентству вперед за дуже підходящий варіант, уважно читайте договір, за яким ви платите гроші. Там може бути зазначено, що ви оплачуєте інформаційні послуги, а результат агентство не гарантує. І якщо квартира виявиться вже зданої, назад ви свої гроші не отримаєте.

Чому в різних містах дорожчає оренда квартир

Якщо ж пошуки пройшли успішно, і ви маєте намір оформити в агентстві оренду квартири, варто звернути увагу на такі моменти.

Дуже бажано, щоб договір оренди укладав особисто господар житла, а не його родичі і довірені особи. Це захистить вас від варіанту орендної афери, коли люди пропонують зняти квартиру свого знайомого, а згодом виявляється, що він про це нічого не знав. Також не варто зв'язуватися з орендою квартири, власник якої ні за яких обставин не бажає показати паспорт або документи на право володіння житлоплощею. Сервіс оренди квартир в розділі Квартиры посуточно допоможе вам підібрати квартиру по площі, по Ваших побажаннях що допоможе заощадити час та гроші.

У договорі оренди обов'язково має бути зафіксовано стан квартири, яка в ній знаходиться меблі та побутова техніка, аж до електрочайника і праски. Згодом господар не зможе пред'явити претензії з приводу зникнення чи псування свого майна, якого ви в очі не бачили.

Середня ціна на оренду квартири вище середньої зарплати

Також не завадить обумовлювати термін і ставку орендної плати – або фіксувати її на якийсь час, або передбачити, за яких обставин господар може підвищити плату і наскільки. Це позбавить вас від неприємних несподіванок у вигляді раптового підвищення орендної плати просто тому, що власник так захотів.

Якщо ж з якихось причин власник житла не хоче складати договір, а квартира підходить вам гроші потрібно платити тільки під нотаріально завірену розписку. Хоча це також має насторожити, незважаючи на популярну відмовку, що немає чого платити зайві податки.