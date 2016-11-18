Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





Якщо раніше гризти граніт науки належало лише з допомогою книг і лекцій, то сьогодні все спростилося завдяки ноутбукам. Який лептоп вибрати для студента і школяра читайте в цьому матеріалі.

Насамперед потрібно визначитися з розмірами пристрою. Якщо мова йде про покупку пристрою для використання в гуртожиток або дому і транспортувати лептоп студент буде не часто, то можна дивитися на класичні ноутбуки зі стандартною товщиною і розмірами. Але у випадку постійної транспортування набагато логічніше буде звернути увагу на ультрабуки. А найкраще справитись з вибором Вам допоможуть ноутбуки у Львові Тут найширший вибір, який задовільнить навіть найвибагливішого покупця та допоможе заощадити ваші гроші.

Останні коштують дорожче, ніж класичні ноутбуки, але при цьому володіють меншими габаритами і вагою. Найчастіше в них встановлюють енергоефективні процесори, що в купе з непоганим акумулятор дозволяє працювати без підключення до мережі тривалий час. Але по продуктивності ноутбуки за ту ж вартість мають перевагу перед ультрабуками, але там і інші розміри.

Також варто відзначити окремий підвид пристроїв, які іменуються трансформерами. Такі рішення можуть мати знімну клавіатуру і сенсорний дисплей, який обертається більше, ніж на 180 градусів. Особливих переваг у подібній конструкції для студента або учня немає. Єдине, що приваблює в трансформерах, так це можливість використання в якості планшета, мінімальні габарити і вага.

Дисплей

Дисплей — дуже важливий параметр, на який варто звернути увагу, особливо якщо ви батько і не хочете, щоб ваше чадо зіпсував собі зір у молоді роки. Найбільш підходящим варіантом для роботи є матовий дисплей, на ньому набагато менше відблисків, ніж на глянсовому. Але глянець це не завжди погано, адже останні мають більш високим контрастом і яскравими квітами. Другий момент-це технологія, за якою виготовлений дисплей ‒ при виборі TN-матриць не варто розраховувати на точну передачу кольору, що може бути важливим, якщо дитина освоює ази редагування фото або роботу з графікою, в інших випадках якість подібних екранів багатьох влаштує. IPS-матриці мають більш точну передачу кольору, але при цьому більший час відгуку, та й коштують вони дорожче, що трохи не стикується з поняттям "ноутбук для навчання". І не забувайте про кути огляду ‒ чим вони ширші, тим менше спотворюється зображення при нахилі або повороту дисплея.

Дозвіл варто підбирати з урахуванням фізичного розміру екрана. При 11 і менше дюймах варто дивитися на моделі з дозволом дисплея HD (1366×768 точок), більш високої роздільної здатності Full HD (1920×1080 пікселів) буде занадто багато і всі іконки будуть дуже дрібними, а при включенні опції масштабування в Windows не завжди коректно відображається інтерфейс. Оптимальним розміром для такого дозволу є 15 чи 14-дюймові моделі ‒ при такому співвідношенні зображення буде чітким і при цьому інтерфейс не буде дрібним. 4К-дисплеї відносяться до розряду "щоб було", і практичної користі для учня не становлять, хіба що при виборі 17-18-дюймового ноутбука, але такі рішення часто беруться для розваг, а не для навчання. Компромісні 13 і 14-дюймові ноутбуки цілком непогано виглядають в парі з дисплеями з роздільною здатністю вище 1366×768 точок, оптимальним буде 1600×900 або на крайній випадок 1920×1080 точок.

А тепер виникає питання діагоналі, яку вибрати? Все індивідуально. Якщо студент їде в університет в іншому місті і передбачається використання пристрою в транспорті, в самому навчальному закладі, в гуртожитку, то раціональним буде придбання невеликого лептопа, в ідеалі ультрабука з діагоналлю 13-14 дюймів. Останнім аргументується гарною автономністю, маленькою вагою і розмірами. При купівлі ноутбука школяреві, аж до старших класів, або студенту, який живе недалеко від ВНЗ-а, заморочуватися на рахунок ультрапортативности не варто. Основна робота буде робитися будинку, де цілком впишеться стандартна 15 або навіть 17-дюймова модель. Перед покупкою обов'язково перевіряйте дисплей на наявність битих пікселів ‒ це однокольорові точки на екрані, наявність яких визнається шлюбом.

Продуктивність, оснащення

Все залежить від того, які цілі стоять перед старанним учнем / студентом. Для пошуку реферату, читання або скачування книг, прослуховування лекцій, набору текстів і інших простих задач абсолютно не потрібен потужний процесор, відеоадаптер, великий обсяг оперативної пам'яті і надшвидкий накопичувач. Для таких цілей можна сміливо звертати увагу на процесори Intel Pentium, Celeron і початкові версії Intel Core i3 з інтегрованим відео. Оперативної пам'яті буде достатньо 4 ГБ, в ідеалі, щоб була можливість збільшення. Жорсткий диск на 320 або 500 ГБ повністю влаштує потрібні гризе граніт науки. Такі рішення дозволять і фільми в HD подивитися і навіть пограти в простенькі ігри.

Для більш серйозних цілей, наприклад, якщо дитина працює з фото-видеоредакторакторами або 3D-графікою може стати в нагоді комп'ютер з дискретною відеокартою і потужним процесором, але такі пристрої коштують чималих грошей. Та й подібні ноутбуки в першу чергу відмінно підійдуть для комп'ютерних ігор, що трохи перечить з навчанням, так що будьте пильні.

Оптичні приводи плавно йдуть у небуття, тому особливої важливості пристрої з "сидюками" не представляють. Наявність кардрідера вже майже стандарт для будь-яких лептопів, в основному це слоти під карти пам'яті SD. Якщо є швидкісний доступ до дротової мережі Інтернет, то не зайвим буде вбудований мережевий адаптер з можливістю передачі даних зі швидкістю до 1 Гбіт/с. Оскільки сучасні підключення до мережі часто реалізовані за допомогою Wi-Fi, дивіться на його версію ‒ краще всього, якщо це буде модель з підтримкою стандарту n (до 450 Мбіт/сек) або ac (до 1300 Мбіт/сек). Bluetooth може стати в нагоді при підключенні бездротової гарнітури або маніпуляторів, але гострої необхідності, як показує практика, в даному інтерфейсі немає. Бажано, щоб ноутбук вже поставлявся з Windows, інакше вам самому потрібно встановлювати ОС або ж скористатися додатковими платними, не зовсім дешеві, послугами в магазині, де зібралися купувати пристрій.