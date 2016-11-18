Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Цікаво знати

Як вибрати плитку для ванної кімнати

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Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01

Оздоблювальні матеріали для ванної кімнати повинні відповідати декільком базовим вимогам. Принципово важливо, щоб вони були:

вологонепроникні;
Міцні;
Легкі (щоб не обсипатися під власною вагою через пару тижнів);
Екологічні (у ванній кімнаті людина проводить не менше 30-60 хвилин в день);
Звукоізолюючі (щоб сусіди не були в курсі вашого розкладу водних процедур);
Протиковзкі (особливо на підлозі);
Стійкі до зараження грибком, комахами, бактеріями. А звернувшись за допомогою до отделка однокомнатной квартиры в новостройке ви дізнаєтесь ще більше інформації щодо ремонту вашої квартири. Тут висококваліфіковані спеціалісти запропонують Вам свої послуги, допоможуть у підборі інтерєру та запропонують для використання у роботі тільки якісні матеріали.

Плитка для ванної

При всьому цьому хотілося б, щоб обробка ванної кімнати радувала око і відповідала високим естетичним стандартам, коштувала дешевше крила літака і була доступна в будь-якому будівельному магазині або інтернеті, а не тільки на одному-єдиному складі на задвірках, скажімо, Кувейту.

Оптимальний варіант — плитка для ванної кімнати. Вона повністю відповідає зазначеним умовам, плюс до цього не вимагає спеціального догляду, відрізняється багатством форм, забарвлень і фактур, легко монтується і чудово вписується в будь-інтер'єрний стиль.
На що звернути увагу

Навіть у найкращому магазині вам може попастися неякісний товар, і не тому, що хтось хоче вас обдурити, а просто фізично неможливо вручну перевірити кожну плиточку на відповідність нормам.

Тому ретельно дивіться, що купуєте. Отже, що повинно вас насторожити:
— Тріщини, нерівності, відколи. Звичайно, в тому випадку, коли це не частина дизайну.
— Колірні відмінності між плитками однієї партії (знову-таки, якщо це не задум художника).
— Нерівні краї, особливо кришаться.
Як не помилитися з кількістю

Ось це — питання питань. Купити дуже багато — викинути гроші на вітер, адже як не складируй залишок, все одно що-то поб'ється, якась частина загубиться, деякі плитки зіпсуються від неправильного зберігання. Купити мало — приректи себе на додаткову біганину по магазинах (а ця колекція вже закінчилася, і потрібно дозамовляти, а мінімальна партія — 15 кубометрів...) і простий ремонтної бригади.

Скористайтеся наступним алгоритмом:
1. Ретельно обмірте ванну кімнату (вірніше, те, що будете облицьовувати — підлога, стіни, «фартух» і т. д.).
2. Наберіть в пошуковику «калькулятор розрахунку плитки» і натисніть на будь-яку випала посилання.
3. Введіть параметри свого приміщення і запишіть результат.
4. Повторіть процедуру на двох-трьох різних сайтах, обчисліть середнє арифметичне.
5. Додайте до нього ще 10% — щоб був запас на випадок помилок при укладанні та деяку кількість плиток «під скол» (обробити кути і «обійти» крани та інші нерівності ландшафту ванної кімнати).
Поради

• Не економте без необхідності. Дешева плитка прослужить менше, а це означає, що незабаром вам доведеться не тільки купувати нову партію, але і додатково платити робітникам, купувати клей і витратні матеріали тощо
• Дивіться на виробника. Італійці не дарма вважаються кращими експортерами плитки — ця репутація підтверджена по-справжньому високою якістю їхньої продукції. Це не означає, що в Росії робити плитку не вміють — однак треба розуміти, що брати. Наприклад, в інтернет-магазині Junomart представлені тільки найкращі вітчизняні та зарубіжні бренди, на цьому сайті можна сміливо вибирати будь-яку колекцію — покупка буде вдалою.
• Заздалегідь продумайте дизайн — можна проконсультуватися з професійним оформлювачем або просто погортати онлайн-каталоги інтер'єрів ванних. Пам'ятайте, що чим дрібніше плитка, тим складніше її укладати, зате в результаті вийде високохудожній панно (особливо є взяти мозаїку).

Ми навмисно залишили за кадром питання фактури і кольору (це справа особистого смаку), способів укладання (професіонали це всі знають, а любителям не знадобиться), сконцентрувавшись на якості. Сподіваємося, тепер вибір керамічної плитки для ванної кімнати не складе для вас ні найменшого праці!


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