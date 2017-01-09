Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01





Питанням як вибрати шини часто задаються не тільки новачки-автолюбителі, але і досвідчені автомобілісти. Варто пам'ятати, що світ не стоїть на місці, це стосується і сфери шинопроизводства. Виробники шин щороку поповнюють свої модельні ряди, покращують склад гуми вже існуючих моделей, застосовують smart-технології, вдосконалюють показники і характеристики своєї продукції, загалом, роблять все для своєї конкурентоспроможності, а в результаті і для нас – автолюбителів. Дуже великий вибір резина на rezina.ua Тут кожен для себе знайде великий вибір шин різних моделей та конфігурацій, а спеціалісти допоможуть у підборі та нададуть кваліфіковану допомогу - як не загубитися у всьому цьому розмаїтті, правильно вибрати шини, щоб порадувати не тільки свій автомобіль обновкою, але і гаманець зекономленими фінансами?

Ось кілька основних порад, яких потрібно дотримуватися при виборі покришки.

низькопрофільна шина

1. Одним з найважливіших показників, які враховуються при виборі шини, є типорозмір. Дуже важливо вибрати розмір шини таким, який підійде вашому автомобілю. Установка покришки, яка не відповідає вашій машині за розміром може значно послабити ходові характеристики вашого авто в кращому випадку, а взагалі, як правило, це призводить до поломки автомобіля.

Віддаючи дань останнім тенденціям, дуже модно стало встановлювати низькопрофільні шини з великим діаметром диска. Безсумнівно, це виглядає красиво, але враховуючи реальний стан українських доріг, абсолютно не практично і може істотно знизити термін експлуатації шини, які, в основному, не піддаються відновленню. Таким чином, це задоволення Ви можете собі дозволити, якщо у вас є зайві гроші. Якщо ви хочете використовувати шини довше і без шкоди для вашого авто, виберете колеса меншого діаметру, які підходять для комплектації вашого автомобіля.

2. Швидше за все, друге питання, яке ви собі ставили, шини якого виробника краще вибрати? Численна реклама від світових виробників шин рясніє скрізь, затьмарюючи менш відомих, але не менш хороших виробників. Якщо вам складно визначитися, на допомогу прийдуть компетентні видання, які публікують тести шин. Як правило, в цих тестах під збільшувальним склом» розглядаються ті чи інші шини, після чого робиться висновок про переваги чи недоліки досліджуваної гуми. Навіть якщо шини мають подібний малюнок протектора або склад гумової суміші, деякі характеристики можна визначити тільки досвідченим шляхом. Не варто переплачувати за ім'я. Деколи більш розкручені виробники мають менш імениті бренди з тими ж показниками і характеристиками, але меншою ціною.

Підсумуємо: щоб не витрачати час на вивчення ринку світових виробників шин і вибрати шини якісно орієнтуйтеся на дослідження інститутів безпеки і тестування авторитетних видань. Якщо ви вибираєте бюджетну шину, інформацію про виробника ви можете дізнатися на тематичних форумах.

3. Зверніть увагу на ваш стиль водіння – важливий критерій, коли ви хочете вибрати шини, які прослужать довше. Не варто брати позашляхову шину, якщо ви їздите в межах міста (хоча цей фактор, звичайно ж, залежить від доріг вашого міста) або навпаки купувати легкову шину для поїздок по бездоріжжю. Розріджений орнамент з широкими шашечками мають шини підвищеної прохідності, які на асфальті знижують керованість і обмежують швидкість руху. Шини, у яких підвищені зчіпні характеристики, підійдуть тим, хто віддає перевагу активне водіння. Такі шини відмінно керовані на віражах, вони практично не шумлять. Низький опір коченню заощадить паливо під час тривалих поїздок.

4. Важливий фактор при виборі шини – погодні та кліматичні умови, в яких буде експлуатуватися шина. У літніх, зимових і всесезонних шин – різний склад гумової суміші, властивості якої залежать від температурного режиму і умов навколишнього середовища.

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