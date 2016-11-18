Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Як вибрати службу таксі?
Багато орієнтуються на вибір служби таксі по вартості послуг. Інші взагалі не надають значення тому, яку службу викликати, а набирають перший-ліпший номер. Але чи варто довіряти пасажирські перевезення першому зустрічному? Однозначно, ні.


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Цікаво знати

Як вибрати службу таксі?

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Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01

служба таксіБагато орієнтуються на вибір служби таксі по вартості послуг. Інші взагалі не надають значення тому, яку службу викликати, а набирають перший-ліпший номер. Але чи варто довіряти пасажирські перевезення першому зустрічному? Однозначно, ні. Краще довіритися таксі 1000taxi або іншим перевіреним службам, сервіс яких буде на висоті. Як же розпізнати дійсно якісну і надійну службу таксі? На які критерії звернути увагу в першу чергу?

Спілкування з клієнтом

Перше, з чого починається будь-яке замовлення, так це з виклику таксі. Ви подзвонили в службу і можете зробити висновки про неї спілкування з оператором. Якщо з вами розмовляють ввічливо, уточнюють всі деталі, роблять цікаві пропозиції, вам передзвонюють, вислуховують ваша думка, то служба зацікавлена в постійних клієнтах.

Вартість і оплата послуг

Поцікавтеся відразу ж, скільки вам обійдеться проїзд до місця призначення. Багато економ таксі пропонують цілком прийнятні ціни або спеціальні тарифи.Наприклад, 1000 такси запропонує конкурентні тарифи. Сума, яку називає оператор, повинна бути фіксованою, вона може змінюватись лише в тому випадку, якщо ви заїжджаєте кудись ще по дорозі або на таксі чекає вас занадто довго. Понад фіксованої оплати ви можете залишити водієві «на чай», але це тільки за бажанням.

Тарифи та спецпропозиції

Багато служби намагаються залучити клієнтів не стільки низькими цінами, скільки різними тарифами для різних категорій населення. Наприклад, надається знижка дітям без супроводу дорослих, студентам або пенсіонерам. Або пропонується програма лояльності для постійних клієнтів, наприклад, кожний 10-й проїзд безкоштовний.

Автопарк

Незайвим буде поцікавитися, яким парком автомобілів має у своєму розпорядженні служба таксі. Скажімо, вам треба зустріти важливих гостей, забравши їх на вокзалі. Краще запитайте відразу, яка машина буде подана — навряд чи гості зрадіють старим «Жигулю» з продавленными сидіннями. Багато служби надають машини бюджетного класу, але зазвичай за додаткову оплату можна замовити авто бізнес - або преміум-класу.


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