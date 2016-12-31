Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01





Вирішили одному на ІН подарувати стаціонарний медіаплеєр. До цього фільми у нього ми дивилися з нетбука, підключеного до телику, але на HD-відео потужності не вистачало. Ще раніше дивилися через PS3, але вона не підтримує популярний формат mkv, потрібно перекодувати на льоту на компі, а мучитися з кривими медиасерверами набридло. Ось вирішили купити щось всеїдна і просте у використанні. Виявилося, що вибрати медіаплеєр не так-то просто — ми витратили на це майже 3 дні :-) Сподіваюся, що ця стаття допоможе вам визначитися з вибором швидше.

Що таке медіаплеєр?

Медіаплеєр — це, по суті, такий простенький комп'ютер, заточений під відтворення відео. Велика частина медіаплеєрів всеїдні — програють відео будь-якого формату. Здавалося б, бери симпатичніше і дешевше, але різниця, як завжди, в деталях.

Практично у всі медіаплеєри можна увіткнути флешку або карту пам'яті. У всіх є порт ethernet — підключаєте кабелем до роутера і дивіться відео по мережі. Такий плеєр вам запропонує інтернет-магазин citysmarttv.com.ua. Інтернет-магазин пропонує медіаплеєр Mini M8S II на Android. Придбати товар ви маєте можливість он-лайн. Доставка здійснюється по всій території України. А ось, що є не у всіх:

— Вбудований Wi-fi в медіаплеєрах рідкість, хоча, практично в будь-плеєр можна увіткнути USB wi-fi-адаптер. Варто лише знайти підходящий — наприклад, плеєри на чіпсетах Realtek працюють з адаптерами на базі схем цього ж виробника. Відсутність вбудованого wi-fi пояснюється тим, що швидкості бездротової мережі часто недостатньо для комфортного перегляду відео. Краще, звичайно, використовувати кабель, але можна уявити ситуацію, коли ви передаєте на плеєр тільки скачаними вами торрент, а він вже поволі завантажує новий фільм на вбудований жорсткий диск.

— Вбудований жорсткий диск — велика рідкість. У кращому випадку в плеєрі є можливість його встановлення. Штука корисна якщо ви не хочете, щоб поруч з медіаплеєром з'явився ще і зовнішній HDD. Звичайно, можна обійтися без нього: дивитися відео по мережі з комп'ютера або заливати фільми на флешку/карту пам'яті, але з ним набагато зручніше.

— Вбудований торрент-клієнт.

— Інтерфейс eSATA. Не принципово, але чому б і ні?

— Підтримка онлайн-кінотеатрів, онлайн-радіо та інших ютубов.

— Підтримка Android — про це нижче.

— Підтримка 3D — тільки на плеєрах, заснованих на нових чіпсетах.

Чіпсет

Чіпсети Realtek стоять в більшості медіаплеєрів. Вони недорогі, чудово справляються з відтворенням HD-відео. Остання модель 1186 підтримує 3D відео. Тобто медіаплеєр на базі чіпсета Realtek 1186 в змозі проковтнути 30-гігабайтний 3D blueray ріп. Останні моделі чіпсетів підтримують установку операційної системи Android.

У більш дорогих медиплеерах (наприклад Dune) встановлені чіпсети Sigma Designs. Плеєри Dune вважаються мало не еталоном, але не впевнений, що заслужено :-). Плеєри цієї марки, або інші, побудовані на тому ж чіпсеті, ми пильно розглядали — коштують вони значно дорожче, а функціонал той же або навіть гірше. Тим не менш, підозрюю, що звання еталонного медіаплеєра отримано ними не дарма. Наскільки я бачив, пристрої дійсно добре підходять для більшості користувачів: непоганий інтерфейс, підтримка онлайн-сервісів, торрент-клієнт — цілком джентельменський набір. Але на чіпсеті Realtek можна отримати більше за менші гроші.

Плеєри на базі процесорів ARM Cortex (A8, A9 і ін) зустрічаються не так часто. Цей процесор зазвичай використовується в планшетах, прекрасно дружить з андройдом. Власне, на цій системі і працюють медіаплеєри на цьому процесорі.

Навіщо медіаплеєру андройд?

Додатковий функції. Все діло в них. Якщо в плеєрі немає андройда, то ви обмежені функціоналом, закладеним в прошивку. Так, прошивки оновлюються і у багатьох виробників досить часто, але далеко не завжди з оновленням прошивки ви отримаєте нові функції — найчастіше просто виправлення багів. Наявність андройда дає можливість встановлювати програми під цю ОС, яких зараз достатньо. Так, навіть в плеєрах без андройда функціоналу може бути достатньо: тут вам і торрент-клієнт і онлайн-кінотеатри типу ivi.ru, але на плеєр без андройда ви не поставите, наприклад, програму для передачі зображення з телефону (Airplay у випадку з айФоном). Однак, не варто забувати, що андройд розрахований на керування жестами, а працювати з ним за допомогою звичайного пульту далеко не завжди зручно. Врахуйте також, що повноцінний андройд на медіаплеєрі — рідкість. В плеєрах на базі чіпсетів Realtek він встановлений в якості другої операційної системи і досить сильно урізаний, так що далеко не всі програми будуть на ньому працювати.

Бренди

Apple, Asus, LG, Philips, Western Digital і Dune — тільки ці виробники були мені знайомі з представлених в магазинах Пермі медіаплеєрів. Інші назви попахивали китаєм.

Приставку від Apple ми не розглядали. Хоча я і люблю цього виробника, але купувати плеєр, який не відтворює mkv сенсу не бачу.

ASUS в найближчих магазинах представлений єдиною моделлю, функціонал якої нас не влаштовував.

LG представлена двома моделями плеєрів, які і плеєрами назвати складно. По суті це приставки, які додають до вашого телевізора функції LG Smart TV. Штуки, звичайно, цікаві, але, з великою часткою вірогідності, марні.

Philips представлений ширше, але відгуки про їх медіаплеєрах не самі добрі. Лають Philips за глючащі прошивки, не працюючі програми і сервіси, та так, що ми вирішили не зв'язуватися.

C WD я знайомий з наявним у мене NAS і знайомство це цілком приємне. Про Dune чув тільки хороше. Однак, по співвідношенню ціна/функції дивилися ми більше на маловідомі бренди: 3Q, IconBit, Gmini, Airtone та інші.

Муки вибору

Після опівнічних спорів, вивчення купи оглядів і порівнянь, з'ясувалося, що найскладніше — визначитися з функціоналом. Потрібний вам простий плеєр, в який вставляєш флешку і дивишся фільм або щось більше. В результаті всі плеєри діляться на наступні категорії:

Я не хочу нічого вирішувати, дайте мені подивитися фільм

Якщо вам потрібен простий плеєр виключно для перегляду фільмів, ви не знаєте що таке торрент або яким чином у вас вдома налаштована мережа — беріть будь-плеєр на базі чіпсета Realtek 1186 або, якщо дозволяють фінанси, беріть Dune. Загалом-то, і чіпсет Realtek 1186 потрібен тільки якщо у вас є (або буде) 3D-телевізор, інакше досить і 1185. Корисними для вас можуть виявитися додаткові сервіси, типу онлайн-кінотеатрів — вони прості у використанні, але для їх роботи, природно, необхідно підключати плеєр до мережі — кабелем, або по wi-fi (швидше за все за допомогою usb wi-fi-адаптера). Крім того, можна розглянути медіаплеєри з blueray приводом щоб вже і диски заодно відтворював.