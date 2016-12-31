Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

 RU 
Випуск №

На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт
Історія нашого краю
Новини економіки
Конкурси
Короткий огляд подій
Новини культури
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Про освіту
Листи до редакції
Духовне життя
Звернення до влади
Життєві історії
Цікаво знати
Спортивні новини
Погода в Буську
Переглянути попередні випуски
Партнери
АТО, військові справи
Огляд
У Буську відбудеться презентація книги про життя останньої володарки палацу Бадені
Схоже на те, що насичена крутими поворотами і несподіванками, сюжетна лінія захопливої історії палацу Бадені матиме не менш цікаве продовження у новому 2017 році. Принаймні, стало відомо, що певний інтерес ця центральна міська архітектурна перлина викликала у представників шведської громади міста Львова.
Як вибрати стаціонарний медіаплеєр?
Медіаплеєр — це, по суті, такий простенький комп'ютер, заточений під відтворення відео. Велика частина медіаплеєрів всеїдні — програють відео будь-якого формату. Здавалося б, бери симпатичніше і дешевше, але різниця, як завжди, в деталях.


Партнери

Інформація про вікна ПВХ

Оголошення з нерухомості в Україні.
Новини Буська » Цікаво знати
Цікаво знати

Як вибрати стаціонарний медіаплеєр?

Нравится
Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01

Mini M8S IIВирішили одному на ІН подарувати стаціонарний медіаплеєр. До цього фільми у нього ми дивилися з нетбука, підключеного до телику, але на HD-відео потужності не вистачало. Ще раніше дивилися через PS3, але вона не підтримує популярний формат mkv, потрібно перекодувати на льоту на компі, а мучитися з кривими медиасерверами набридло. Ось вирішили купити щось всеїдна і просте у використанні. Виявилося, що вибрати медіаплеєр не так-то просто — ми витратили на це майже 3 дні :-) Сподіваюся, що ця стаття допоможе вам визначитися з вибором швидше.

Що таке медіаплеєр?

Медіаплеєр — це, по суті, такий простенький комп'ютер, заточений під відтворення відео. Велика частина медіаплеєрів всеїдні — програють відео будь-якого формату. Здавалося б, бери симпатичніше і дешевше, але різниця, як завжди, в деталях.

Практично у всі медіаплеєри можна увіткнути флешку або карту пам'яті. У всіх є порт ethernet — підключаєте кабелем до роутера і дивіться відео по мережі. Такий плеєр вам запропонує інтернет-магазин citysmarttv.com.ua. Інтернет-магазин пропонує медіаплеєр Mini M8S II на Android. Придбати товар ви маєте можливість он-лайн. Доставка здійснюється по всій території України. А ось, що є не у всіх:

— Вбудований Wi-fi в медіаплеєрах рідкість, хоча, практично в будь-плеєр можна увіткнути USB wi-fi-адаптер. Варто лише знайти підходящий — наприклад, плеєри на чіпсетах Realtek працюють з адаптерами на базі схем цього ж виробника. Відсутність вбудованого wi-fi пояснюється тим, що швидкості бездротової мережі часто недостатньо для комфортного перегляду відео. Краще, звичайно, використовувати кабель, але можна уявити ситуацію, коли ви передаєте на плеєр тільки скачаними вами торрент, а він вже поволі завантажує новий фільм на вбудований жорсткий диск.

— Вбудований жорсткий диск — велика рідкість. У кращому випадку в плеєрі є можливість його встановлення. Штука корисна якщо ви не хочете, щоб поруч з медіаплеєром з'явився ще і зовнішній HDD. Звичайно, можна обійтися без нього: дивитися відео по мережі з комп'ютера або заливати фільми на флешку/карту пам'яті, але з ним набагато зручніше.

— Вбудований торрент-клієнт.

— Інтерфейс eSATA. Не принципово, але чому б і ні?

— Підтримка онлайн-кінотеатрів, онлайн-радіо та інших ютубов.

— Підтримка Android — про це нижче.

— Підтримка 3D — тільки на плеєрах, заснованих на нових чіпсетах.

Чіпсет

Чіпсети Realtek стоять в більшості медіаплеєрів. Вони недорогі, чудово справляються з відтворенням HD-відео. Остання модель 1186 підтримує 3D відео. Тобто медіаплеєр на базі чіпсета Realtek 1186 в змозі проковтнути 30-гігабайтний 3D blueray ріп. Останні моделі чіпсетів підтримують установку операційної системи Android.

У більш дорогих медиплеерах (наприклад Dune) встановлені чіпсети Sigma Designs. Плеєри Dune вважаються мало не еталоном, але не впевнений, що заслужено :-). Плеєри цієї марки, або інші, побудовані на тому ж чіпсеті, ми пильно розглядали — коштують вони значно дорожче, а функціонал той же або навіть гірше. Тим не менш, підозрюю, що звання еталонного медіаплеєра отримано ними не дарма. Наскільки я бачив, пристрої дійсно добре підходять для більшості користувачів: непоганий інтерфейс, підтримка онлайн-сервісів, торрент-клієнт — цілком джентельменський набір. Але на чіпсеті Realtek можна отримати більше за менші гроші.

Плеєри на базі процесорів ARM Cortex (A8, A9 і ін) зустрічаються не так часто. Цей процесор зазвичай використовується в планшетах, прекрасно дружить з андройдом. Власне, на цій системі і працюють медіаплеєри на цьому процесорі.

Навіщо медіаплеєру андройд?

Додатковий функції. Все діло в них. Якщо в плеєрі немає андройда, то ви обмежені функціоналом, закладеним в прошивку. Так, прошивки оновлюються і у багатьох виробників досить часто, але далеко не завжди з оновленням прошивки ви отримаєте нові функції — найчастіше просто виправлення багів. Наявність андройда дає можливість встановлювати програми під цю ОС, яких зараз достатньо. Так, навіть в плеєрах без андройда функціоналу може бути достатньо: тут вам і торрент-клієнт і онлайн-кінотеатри типу ivi.ru, але на плеєр без андройда ви не поставите, наприклад, програму для передачі зображення з телефону (Airplay у випадку з айФоном). Однак, не варто забувати, що андройд розрахований на керування жестами, а працювати з ним за допомогою звичайного пульту далеко не завжди зручно. Врахуйте також, що повноцінний андройд на медіаплеєрі — рідкість. В плеєрах на базі чіпсетів Realtek він встановлений в якості другої операційної системи і досить сильно урізаний, так що далеко не всі програми будуть на ньому працювати.
Бренди

Apple, Asus, LG, Philips, Western Digital і Dune — тільки ці виробники були мені знайомі з представлених в магазинах Пермі медіаплеєрів. Інші назви попахивали китаєм.

Приставку від Apple ми не розглядали. Хоча я і люблю цього виробника, але купувати плеєр, який не відтворює mkv сенсу не бачу.

ASUS в найближчих магазинах представлений єдиною моделлю, функціонал якої нас не влаштовував.

LG представлена двома моделями плеєрів, які і плеєрами назвати складно. По суті це приставки, які додають до вашого телевізора функції LG Smart TV. Штуки, звичайно, цікаві, але, з великою часткою вірогідності, марні.

Philips представлений ширше, але відгуки про їх медіаплеєрах не самі добрі. Лають Philips за глючащі прошивки, не працюючі програми і сервіси, та так, що ми вирішили не зв'язуватися.

C WD я знайомий з наявним у мене NAS і знайомство це цілком приємне. Про Dune чув тільки хороше. Однак, по співвідношенню ціна/функції дивилися ми більше на маловідомі бренди: 3Q, IconBit, Gmini, Airtone та інші.

Муки вибору

Після опівнічних спорів, вивчення купи оглядів і порівнянь, з'ясувалося, що найскладніше — визначитися з функціоналом. Потрібний вам простий плеєр, в який вставляєш флешку і дивишся фільм або щось більше. В результаті всі плеєри діляться на наступні категорії:
Я не хочу нічого вирішувати, дайте мені подивитися фільм

Якщо вам потрібен простий плеєр виключно для перегляду фільмів, ви не знаєте що таке торрент або яким чином у вас вдома налаштована мережа — беріть будь-плеєр на базі чіпсета Realtek 1186 або, якщо дозволяють фінанси, беріть Dune. Загалом-то, і чіпсет Realtek 1186 потрібен тільки якщо у вас є (або буде) 3D-телевізор, інакше досить і 1185. Корисними для вас можуть виявитися додаткові сервіси, типу онлайн-кінотеатрів — вони прості у використанні, але для їх роботи, природно, необхідно підключати плеєр до мережі — кабелем, або по wi-fi (швидше за все за допомогою usb wi-fi-адаптера). Крім того, можна розглянути медіаплеєри з blueray приводом щоб вже і диски заодно відтворював.


Версія для друку
Інші публікації розділу Цікаво знати

Кількість переглядів - 0


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Історія нашого краю  |  Новини економіки  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Новини культури  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Про освіту  |  Листи до редакції  |  Духовне життя  |  Звернення до влади  |  Життєві історії  |  Цікаво знати  |  Спортивні новини  |  Погода в Буську  |  Переглянути попередні випуски  |  Партнери  |  АТО, військові справи
Мапа сайту Лінки Контакти
  