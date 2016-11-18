Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





ЯК ВІН ПРАЦЮЄ. Щоб краще розбиратися у властивостях бойлерів і розуміти, звідки береться різниця в цінах, познайомимося з тим, як вони влаштовані.

Накопичувальний нагрівач являє собою ємність, у якій холодна вода нагрівається до заданої температури за допомогою електричного нагрівального елемента тена. Він може бути "мокрим" (коли він занурений у воду) і "сухим" (коли у нагрівального елемента контакту з водою немає). "Сухі" тени значно довговічніші "мокрих" на останніх утворюється накип, і їх треба частіше міняти. Але бойлер з "сухим" теном значно в 1,5—2 рази дорожче "мокрого" з тими ж характеристиками. Наприклад, цілком пристойний бойлер ємністю 80 л з "мокрим" теном можна купити приблизно за 1500 грн (візьмемо його в якості базового агрегату для порівняння з іншими), а моделі аналогічних параметрів, але з "сухим" нагрівальним елементом стартують вже від 2200 грн. Великий вибір ви знайдете у бойлер в Киеве. Тут підберуть бойлер навіть для самого найвибагливішого покупця, оскільки товар пропонують різних виробників, та різних цінових категорій. І у вас не виникне проблем з доставкою.

УПРАВЛІННЯ. Вода в бойлері нагрівається до заданої температури, після чого термостат відключає нагрівач. Після того, як вода трохи остигає (зазвичай система реагує на зниження температури на 0,5—1 градус), термостат знову включає нагрівання. Потрібну температуру ви задаєте самі. Це можна зробити за допомогою механічної поворотної ручки. У недорогих моделях на панелі не встановлюється точне значення в градусах обмежуються символічними зображеннями, що означають градацію від "холодно" до "гаряче". Більш розвинута електронна система керування дозволяє встановлювати температуру з точністю до 1-2 градуси. Але і коштує це задоволення куди дорожче. Наприклад, бойлер тієї ж марки і тих же параметрів, як той, що ми розглядали вище, але з електронним управлінням і дисплеєм, коштує від 2,5 тис. грн. Ще дорожче обійдуться прилади з можливістю програмування температури нагріву в залежності від часу.

До недоліків бойлера можна віднести те, що він змушений підігрівати воду навіть тоді, коли ви нею не користуєтесь. У результаті енергія витрачається марно. Уникнути цього можна, вимикаючи прилад на цей час або знижуючи температуру нагрівання до мінімуму. Але при цьому, прокинувшись або прийшовши з роботи, доведеться якийсь час чекати, поки вода прогріється до комфортного рівня.

ВИБИРАЄМО ОБ'ЄМ І ПОТУЖНІСТЬ. Ці параметри пов'язані так: якщо у вас бак великий, а потужність маленька, то вода буде нагріватися дуже довго. Але і перебирати з потужністю не варто, тим більше в старих будинках щоб не поставити проводці непосильне завдання.

Найчастіше купують бойлери потужністю 1,5-2 кВт. З одного боку, таку витримає електромережу навіть старезної "хрущовки" (хоча в старих будинках на всякий випадок на водонагрівач краще кинути від лічильника окремий кабель). Так що навіть якщо у всіх квартирах вашого під'їзду мешканці поставлять собі такі прилади, ніякої енергетичної катастрофи не станеться. З іншого боку, цієї потужності цілком достатньо, щоб у прийнятний час нагріти холодну воду. Наприклад, наш 80-літровий бойлер при потужності Тена 1,5 кВт гріє воду від крижаної до дуже гарячої за 3,5 години. А якщо у ньому встановлено нагрівальний елемент потужністю 2 кВт, час нагріву скорочується до 2 год з невеликим. А бак 50 л той же нагрівач у 2 кВт нагріє вже за 1 годину 10 хвилин.

ЛІТРАЖ. Занадто розмахуватися з об'ємом бака теж не варто. По-перше, це сильно позначається на ціні. Наприклад, 120-літровий бойлер може бути в два рази дорожче 80-літрового того ж класу і того ж виробника. По-друге, великий бак просто ніде встановити.

Топ продажів нагрівачі ємністю 50 або 80 л. Цього вистачає, щоб більш-менш комфортно з невеликими паузами могла помитися сім'я з 2-4 чоловік. Можна докупити маленький (до 15 л) бойлер на кухню. 10-літровий малюк тієї ж марки, що і наш 80-літровий знайомець, коштує близько 600 грн.

З ЧОГО ВІН ЗРОБЛЕНИЙ. У більшості моделей бойлерів сам бак виготовлений із сталі. Щоб він не проржавів, зсередини його покривають антикорозійним покриттям. Клас його часто підноситься фірмою-виробником як серйозна конкурентна перевага.

ЕМАЛІ. Найпоширеніше і бюджетне покриття різні варіації на тему емалі. Але в наших каструльках, як ми можемо спостерігати, емаль з часом може давати тріщини. Все тому, що вона не дуже добре переносить великі перепади температури. А кожна тріщинка в баку це шлях поширення корозії. Термін служби емальованих баків (спочатку вони служать до 3 років) можна істотно продовжити, встановлюючи температуру нагріву не вище 50-60 градусів. Але така вода сприятлива для розмноження мікроорганізмів, так що чистка зубів в один прекрасний момент може виявитися не надто корисною для здоров'я процедурою. Але і від цього лиха протиотрута деякі фірми пропонують бойлери з антибактеріальним покриттям, насыщающим воду дезінфікують іонами срібла. Це не занадто здорожує прилад. Наприклад, наш 80-літровий знайомець за 1500 грн покритий всередині звичайною емаллю, а його побратим з "срібним" покриттям стоїть на 300 грн дорожче.

НЕРЖАВІЮЧА сталь. Надійним покриттям вважається титанове напилювання. А найменше на корозію звертають увагу баки з нержавіючої сталі, для яких не проблема прослужити і 10 років. Бойлер з нержавіючої сталі того ж виробника і обсягу, що і наш старий знайомий, варто вже близько 4,5 тис. грн. Правда, у нього ще одна відмінність він потужніший (2,5 кВт) і з розвинутою електронною системою управління.