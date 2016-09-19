Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01





Немає сенсу говорити, що туфлі – пристрасть переважної більшості дівчат і жінок. Тому, з взуттєві колекції часто поповнюються примірниками різноманітних кольорів і стилів – адже хороших туфельок ніколи не буває багато.

Жіночі туфлі, в основному, можна розділити на два типу:

До першого відносяться модельні варіанти на високих підборах або навіть підборах-шпильках, які вам може запропонувати Antonio Biaggi интернет магазин.

У такому взутті ставки робляться на чудовий, яскравий дизайн, цікаві колірні рішення, велика кількість прикрас. Природно, про комфорт не йде й мови – призначення таких туфель полягає в тому, щоб надягати їх нечасто, на якісь урочистості та розважальні заходи. До відсутності зручностей більшість дівчат ставиться поблажливо, адже «краса вимагає жертв».

Якщо дівчина купує такі туфлі для якогось конкретного події, і при цьому не надто звична до високих підборів, то від такої покупки, можливо, слід утриматися, щоб звикнути до ходьбі, потрібно не менше тижня, а без практики свято запросто може перетворитися на справжню муку.

Взуття для повсякденної шкарпетки повинно бути в першу чергу зручним, адже носити такі туфлі часто доводиться по 8 і більше годин. Навіть любительки прекрасного погодяться з тим, що це як раз той випадок, коли краса повинна поступитися місцем комфорту.

Вибираючи туфлі, термін служби яких припускає не один місяць, слід звернути увагу на вироби з натуральної шкіри. Такі туфлі вам запропонує інтернет-магазин Antonio Biaggi в розділі белые туфли. Замша – гарний матеріал, але від частого використання вона дуже швидко втрачає свій зовнішній вигляд, на відміну від шкіри, тривалий час зберігають візуальні якості. Для тих, хто полюбляє ходити на підборах, має сенс вибрати собі туфлі з невеликими і широкими підборами, або навіть на танкетках.

Від покупки легких туфель з тонкою підошвою варто утриматися – ноги відчувають рельєф і дрібні камені втомлюються і починають хворіти. Ідеальний варіант повсякденного взуття з супінатором, що підтримують склепіння стопи. Такі туфлі розташовують до тривалої інтенсивної ходьбі, захищаючи при цьому від плоскостопості.

Взуття цього типу обов'язково має відповідати погодним умовам, в яких буде носитися – легка літня взуття – для літа, тепла – для сезонів снігу і дощів. Таке розмежування не тільки додасть зручності, але і значно продовжить термін служби туфель.

Власне кажучи, наведені в цій статті факти не є секретом, однак несуть у собі просту ідею: вибираючи туфлі, слід уважно підходити до процесу покупки, заздалегідь продумавши, як і де це взуття буде використовуватися, і виправдає себе її придбання.