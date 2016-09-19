Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01





Протягом останніх десятиліть спостерігається неухильний ріст алергічних захворювань, які за розповсюдженістю займають третє місце після серцево-судинних та онкологічних захворювань. Алергію називають "хворобою цивілізації". Тому нам портібно детальніше вивчати це явище звертаючись навіть за допомогою до міжнародних організацій, а саме au pair girls які можуть допомогти у вирішенні даної проблеми. Подумайте, що ця програма дасть Вам багато різних можливостей, прагнення до кращого та забезпечить кращий рівень життя.

Якщо лягаючи увечері в ліжко ви думаєте, що на самоті відпочиваєте від денних клопотів, то помиляєтесь, бо ви будете не самі, а в товаристві досить неприємних істот – алергенних кліщів родини Пірогліфіда, так званих дерматофагоїдних кліщів.

Їх розміри не перевищують 0,1-0,5 мм, вони не кусають і не п’ють крові людини. Але небезпека алергенних кліщів для людини пов’язана із здатністю їх продукувати кліщові алергени.

Основним алергенним агентом, який викликає алергічні захворювання (бронхіальну астму, дерматит, коньюктивіт, ларенгіт, трахеїт тощо) є алергенні кліщі родини Пірогліфіда, продукти їхньої життєдіяльності (фекальні кульки) та частинки хітинового панциру.

Основним місцем перебування і розмноження кліщів є білизна, подушки, матраци, ковдри, перини, місця скупчення пилу тощо. Особливо сприятливі умови для розвитку кліщів створюються у пір’ї та ваті, які добре вбирають вологу і зберігають тепло, це оптимальне середовище для їх розвитку. Найбільш оптимальна температура повітря для дерматофагоїдних кліщів +25 С, а відносна вологість 75 – 80 %, саме такий мікроклімат створюється у ліжку.

Алергічна реакція сягає свого максимуму, коли людина лежить в ліжку в безпосередньому контакті з алергенами. Впродовж цього часу, кліщі виробляють екскрементів у двісті разів більше за власну вагу і відкладають до 300 яєць, які накопичуються і зберігаються в пилу житла. Тому за короткий час концентрація алергенів у приміщенні швидко збільшується.

В 1 грамі пилу міститься до 500 екземплярів алергенних кліщів. Основним харчуванням для кліщів є омертвілі клітини шкіри людини. За рік людина втрачає до двох кілограмів шкіри, основна маса якої залишається на постільній білизні. Під час прибирання та стріпування білизни піднявшись у повітря, кліщі не осідають, а потрапляють у дихальні шляхи і викликають алергічні захворювання. Алергенні кліщі є постійним супутником людини протягом усього її життя.

Необхідно пам'ятати, що більшість кліщових алергенів легко розчиняються у воді та у водно-сольових розчинах, тому своєчасне і якісне прання постільної білизни та вологе прибирання - це ефективний, простий та доступний засіб боротьби з кліщами домашнього пилу.

Буське районне лабораторне

відділення МОЗ України