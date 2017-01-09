Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01





Креатин являє собою одну з найбільш популярних різновидів спортивного харчування. Це кислота, яку організм синтезує з декількох амінокислот, серед яких гліцин, метіонін та аргінін. Продукування відбувається у печінці та нирках, після чого речовина розноситься по організму через струм крові. Воно потрапляє в м'язові тканини. Для людей, які займаються спортом, ходять в тренажерний зал, це засіб можна назвати одним з кращих варіантів. Можна купити креатин моногідрат в Києві під різні потреби, тому що асортимент досить непоганий. На сучасному ринку представлена велика кількість виробників, серед яких європейські, американські і вітчизняні марки.

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