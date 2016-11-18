Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





Більшість людей, прагнучи до оздоровлення своєї постави, звертаються в реабілітаційний центр «Кипарис», так як знають, що довірити своє здоров'я можна далеко не кожному. Хоча багато лікарі користуються різними методиками, а також виписують препарати для поліпшення хребетного відділу, але найчастіше вони не приводять до успіху. До того ж, операції, які змогли б вплинути, для багатьох виявляються дорогими і люди не можуть собі їх дозволити. Центр «Кипарис» пропонує альтернативне рішення, яке є не тільки ефективним, але і при ньому результат буде досить очевидним. Самопочуття людини, що звертається в клініку, стає краще завдяки тренажера «Кипарис», який створений академіком. Результативність даної методики занять доведена численними клінічними дослідженнями. Завдяки методиці, які користуються фахівці «Кипариса» у пацієнтів значно знижуються больові відчуття, а також постава наводиться у відповідний стан. Результат, який пацієнти можуть відчути себе перший занять, має довгостроковий результат. Він досягається за допомогою нескладних вправ, які проводяться без болю. Всі побічні ефекти під час виконання вправ на тренажері виключені, тому ніякого поганого впливу на організм пацієнт не отримає. Якою б не була фізична підготовка людини, а також, скільки б йому не було років, тренажер все одно стане відмінним рішенням всіх захворювань опорно-рухового апарату.

Діагностика захворювань спини

Список хвороб спини досить великий, щоб людина сама могла визначити своє захворювання. Оскільки зі здоров'ям ніколи жартувати не потрібно, то лікарі-реабілітологи завжди готові заступитися в боротьбу з хворобою, дізнавшись первісну причину хвороби, а також надавши спосіб її лікування. Своєчасне звернення до кваліфікованих диагностикам допоможе уникнути проблем, які пов'язані з даним видом патології хребта. Ця інформація буде дуже корисна пацієнтам, які вже відвідали лікарів і хочуть більше про своєму захворюванні. Проблеми, пов'язані зі спиною – не проблема для клініки «Кипарис», тому що запорука міцного здоров'я – це не тільки догляд за своєю поставою, але і при необхідності своєчасна підтримка лікарів.