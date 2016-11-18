Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Кращі аксесуари для ненудної гри на гітарі
Які аксесуари для гітари вважаються найкращими? Ми підготували статтю, яка допоможе знайти відповідь на ці та багато інші питань, пов'язані з купівлею аксесуарів для гітари.
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Цікаво знати

Кращі аксесуари для ненудної гри на гітарі

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Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01

Гітара УамаһаГитару можна порівняти з новеньким автомобілем: чудово виглядає, піднімає настрій, подобається вашим друзям. Купіть пару-трійку додаткових аксесуарів для авто – і їзда на машині стане ще цікавіше. Це можуть бути диски, спойлер, шкіряна оббивка салону або нові чохли. Одним словом, вибір для тюнінгу воістину величезний.

У випадку з гітарою «тюнінг» також можливий. Більш того, без деяких аксесуарів гра на гітарі буде не такою насиченою і ефективною. Отже, які аксесуари для гітари потрібно купити в першу чергу?

Чохол – самий потрібний аксесуар

Проведемо ще одну аналогію з автомобілем. В ідеалі, транспортний засіб слід ставити в гараж. Це і захист від злодюжок, і гарантія того, що опади у вигляді снігу і дощу не призведуть до передчасної корозії. Автомобілі ховають в гараж, а гітару – чохол. Навіть якщо ви граєте вдома і рідко куди вибираєтеся з гітарою, якісний чохол захистить інструмент від різких перепадів температури, попадання пилу і бруду, допоможе регулювати вологість. Чохли бувають вологозахищені, механічні, термостійкі – вибирати вам.

Гітарний ремінь зробить ваш день!

Якщо гітарист розвивається і росте, регулярно розучує нові пісні і намагається десь виступати, Гитара Yamahaрано чи пізно його запросять на велику сцену. Отже, йому доведеться грати стоячи. До речі, такий варіант ще і корисний з точки зору медицини. Він допоможе уникнути затікання рук і спини.

Зручним засобом підтримки музичного інструмента під час гри стоячи є гітарний ремінь. При його виборі звертаємо увагу на довжину, дизайн і особливості матеріалу. Шкіряні вироби вважаються найбільш довговічними. Синтетична нитка теж хороша – вона прослужить вам кілька років. Утримайтеся від покупки занадто вузького ременя. При частій грі стоячи і великій вазі гітари плече швидко натирається.

Медіатор для гітари

Ваша акустична гітара Epiphone зазвучить по-новому, якщо ви будете грати на ній з допомогою медіатора. Що це таке, знає навіть новачок. Наша порада: купуйте медіатори про запас. Вони часто губляться, забуваються у друзів і на репетиції, даруються глядачів на концертах. Найбільш поширені і якісні матеріали: тортекс, дэрлин, целулоїд. Власникам акустичних гітар можна порадити медіатори з нейлону. По-своєму гарні металеві аксесуари, однак вони швидко зношують струни.

Метроном і тюнер

Якісно налаштувати гітару без спеціального тюнера практично нереально. З електроінструментами все просто – тюнер є в більшості процесорів. В крайньому випадку, гітара підключається до ноутбука або комп'ютера і налаштовується за допомогою спеціального ПО. З класичною гітарою такий «номер» не пройде, тому тюнер вам потрібен, як повітря.

Вельми корисним аксесуаром для будь-якого музиканта буде і метроном. Використовуючи його, ви зможете швидко і легко виробити почуття ритму, розвинути координацію рук. В майбутньому даний навик допоможе вам грати не тільки чітко, але і швидко. Сучасні метрономи оснащені роз'ємом для навушників. Це дозволяє музикантові практикуватися і не заважати выстукиванием ритму оточуючим.

Такого набору аксесуарів будь-якому музиканту вистачить з лишком. Покращуйте якість гри на гітарі, удосконалюйтеся і стаєте популярними! Все у ваших руках!


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