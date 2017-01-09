Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Цікаво знати

Львівські та німецькі лікарі реалізовуватимуть проект з управління медзакладами

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Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01

Львівські та німецькі медики працюватимуть над спільним проектом у сфері управління закладами охорони здоров'я області. Про це повідомила т.в.о.директора департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Ірина Микичак за результатами нещодавнього візиту до Німеччини.
Зазначимо, що днями делегація департаменту охорони здоров'я, за участю головних лікарів провідних медзакладів області та лікарів-експертів, побувала із дводенним робочим візитом у Німеччині. Представники області зустрілись із керівниками німецьких лікарських компаній Holthaus Consulting та Bredehorst CMM Clinic Medical Management Gmbh з метою співпраці та організації економічної моделі управління охороною здоров'я, а також аудиту медичної допомоги на Львівщині.

"Два дні роботи у Німеччині були інформативними і корисними. Попереду у нас дуже важливий проект, адже у світі уже давно знайшли вирішення більшості складних завдань, зокрема, у сфері медицини, - розповідає про результати візиту Ірина Микичак. - Це порядок, дисципліна, чесні правила, зрозумілі протоколи, прозорі податки, адекватний бюджет, обґрунтовані та виважені розрахунки на потреби медичних установ і працівників, справедлива оплата і, однозначно, чіткий контроль. За дні інтенсивної праці у Берліні і Нойруппіні ми мали нагоду переконатись, що і у нас це можливо. Сподіваємось, із допомогою німецьких фахівців нам вдасться відпрацювати економічно обґрунтовану модель управління охороною здоров'я в області".
Учасники делегації ознайомились з управлінням та організацією надання медичної допомоги у Німеччині, а також підготовкою кадрів у клініці Ruppiner Kliniken. Українська делегація продемонструвала своїм іноземним колегам презентацію про сучасну Україну, історію, культуру і традиції Львівщини, а також показала систему організації медичної допомоги у регіоні. 

Зі слів директора компанії Кіма Крістіана Кьонігера, Німеччина, зокрема східна її частина, також мала проблеми в охороні здоров'я, які дуже подібні до українських. Вони обрали шлях неупередженого аналізу, моніторингу, впровадження економічно обґрунтованих рекомендацій та концентрації можливостей, тому країна досягла значного успіху у сфері охорони здоров'я.
Як зазначила Ірина Микичак, німецькі фахівці висловили зацікавленість у подальшій співпраці, реалізації спільних проектів у сфері менеджменту, економіки та охорони здоров'я. Тому для продовження роботи над спільним проектом у сфері управління закладами охорони здоров'я вже заплановано зустріч у Львові за участі обласного керівництва.

 


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