Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01





Вперше в історії України, упродовж 12 - 20 січня 2017 року, на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру Національного комітету спорту інвалідів України відбудуться змагання найвищого світового рівня – Кубок світу Міжнародного паралімпійського комітету з лижних гонок та біатлону. Міжнародний паралімпійський комітет надав право та санкціонував проведення кубку світу в Україні, адже зазначений Центр в с. Яворів Турківського району Львівщини є одним з найкращих в Європі та світі за міжнародними стандартами з реабілітації людей з інвалідністю та завдяки розвиненій спортивній інфраструктурі, а лідерські позиції та авторитет паралімпійського руху України в світі є беззаперечними.

Близько 220 учасників (серед них близько 120 спортсменів) з 18 країн світу (Україна, Великобританія, Бразилія, Італія, Японія, Франція, Хорватія, Китай, Німеччина, Білорусь, Корея, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція, Фінляндія, Австрія, Угорщина) братимуть участь у змаганнях такого рівня в Україні, що є надзвичайно високим показником для країни, що вперше проводить міжнародні змагання рівня кубка світу з паралімпійських зимових видів спорту.

Подання заявок тривало до 6 січня 2017 року, тому список країн-учасниць може розширитися.

Змагання проводитимуться на трасах для лижних гонок та біатлону, починаючи з 13 та включно до 20 січня 2017 року. Траси довжиною 5,5 км, перші в історії українського лижного спорту, які пройшли процедуру Міжнародної федерації лижного спорту FIS щодо гомологації та сертифікації.

Програма змагань:

12 січня

Церемонія відкриття (14:00), офіційне тренування

13 січня

Лижні гонки, середня дистанція класичним стилем (жінки, стоячи-7,5 км; чоловіки, стоячи-10,0 км)

Лижні гонки, коротка дистанція (жінки, сидячи – 2,5 км; чоловіки, сидячи – 5,0 км)

14 січня

Лижні гонки, довга дистанція вільним стилем (жінки, стоячи – 15,0 км; чоловіки, стоячи – 20,0 км)

Лижні гонки, довга дистанція (жінки, сидячи – 12,5 км; чоловіки – 15,0 км)

15 січня

Офіційне тренування

16 січня

Лижні гонки, спринт класичним стилем

17 січня

Біатлон, індивідуальна гонка

18 січня

Офіційне тренування

19 січня

Біатлон, спринт

20 січня

Біатлон, середня дистанція

Церемонія закриття (18:00)



Усі етапи змагань транслюватимуться у прямому ефірі на Першому національному телеканалі та у мережі Інтернет. Забезпечуватиме трансляцію команда ПОГ «Бізнес-центр НКСІУ».

Кубок світу, що проводитиметься в Україні, є одним з ключових заходів на шляху підготовки команд та кваліфікації спортсменів з інвалідністю на зимові Паралімпійські ігор 2018 року, що відбудуться в місті Пхьончхан, Південна Корея. Крім кубку світу в Україні, в сезоні 2016/2017 проводяться наступні важливі змагання з паралімпійських лижних гонок та біатлону:

- Кубок світу - Вуокатті, Фінляндія (грудень 2016)

- Чемпіонат світу - Фінстерау, Німеччина (лютий 2017)

- Кубок світу – Пхьончхан, Південна Корея (березень 2017)

- Кубок світу – Саппоро, Японія (березень 2017).

Окрім дебюту спортивної частини змагань, Кубок світу в Україні стане також останньою можливістю 2017 року для спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та вадами зору для проходження міжнародної медичної класифікації. Дві групи закордонних фахівцівупродовж одного дня до початку змагань проводитимуть медичне та функціональне оцінювання стану спортсменів, що потребуються міжнародної медичної класифікації для допуску до змагань, згідно правил та положень МПК.

Загалом розподіл за класами проводиться за видом та ступенем ураженняспортсмена.

В міжнародній класифікації, згідно положень МПК виділяються такі групи спортсменів у відповідності до типу ураження та функціональних можливостей:

Класи LW10-12: лижники, що змагаються сидячи на спеціальних адаптованих до виду ураження сидіннях, до яких кріпляться лижі

Класи LW2-9: лижники, що змагаються стоячи та мають ураження верхніх або/та нижніх кінцівок.

Класи В1-3: лижники з вадами зору.