Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01





На міжміських і приміських маршрутах Львівщини з 12 січня діятимуть нові тарифи. Про це повідомляє Асоціація перевізників Львівщини.

Відтак, перевізники Львівщини з 12 січня 2017 року впроваджують нові тарифи на міжміських та приміських обласних маршрутах.

На міжміських автобусних маршрутах вартість одного пасажиро-кілометра зросте на 10 % (при мінімальній вартості проїзду 5 гривень), а на приміських внутрішньорайонних автобусних маршрутах впроваджуватиметься зональний тариф (при мінімальній вартості проїзду 5 гривень).

Перевізники наголошують, що підвищення тарифів залежить від росту цін на пальне та збільшення мінімальної заробітної плати.