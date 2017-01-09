Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Цікаво знати

На Львівщині зросте вартість проїзду для пасажирів

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Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01

На міжміських і приміських маршрутах Львівщини з 12 січня діятимуть нові тарифи. Про це повідомляє Асоціація перевізників Львівщини.

Відтак, перевізники Львівщини з 12 січня 2017 року впроваджують нові тарифи на міжміських та приміських обласних маршрутах.

На міжміських автобусних маршрутах вартість одного пасажиро-кілометра зросте на 10 % (при мінімальній вартості проїзду 5 гривень), а на приміських внутрішньорайонних автобусних маршрутах впроваджуватиметься зональний тариф (при мінімальній вартості проїзду 5 гривень).

Перевізники наголошують, що підвищення тарифів залежить від росту цін на пальне та збільшення мінімальної заробітної плати.


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Кількість переглядів - 762
коля 2017-01-09 17:40:37
ЗА****И!!!!!!
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Доктор Синяк 2017-01-09 17:37:13
Что это??!
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