Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 10 від 2016-10-01





Ось і підійшов до кінця теплий сезон і осінь впевнено і непохитно вступає у свої права. Тому зараз я поділюся з вами десятьма способами побороти холод красиво! Кожна людина прагне тепла та затишку і в цьому ій можуть допомогти http://ekonomteplo.com.ua/teplovi-nasosy/. Тут готові поділитися своїм досвідом з Вами, допоможуть зробити правильний вибір, зекономити купу грошей при виборі приладу для обігріву вашого будинку чи квартири, щоб ваш оселя завжди була наповнена теплом та затишком. Звертайтесь і наші спеціалісти з легкістю нададуть Вам консультацію по темі, котра Вас зацікавила.

Одяг

Одягтися тепліше: Звучить кумедно, правда? Однак перевірено практикою: дуже часто скаржаться на холод саме ті люди, які намагаються носити восени літній одяг. Звичайно, перебудовуватись і утеплятися зовсім не хочеться і голова продовжує працювати в режимі літо, але холод бере своє. Знайдіть красивий і зручний светр, демісезонне пальто або куртку, придбайте термобілизна і сміливо виходьте назустріч осінньому вітрі.

Пледи

Ковдри та пледи — це не тільки естетика, але і реальне тепло. Не просто так на верандах ресторанів і кафе відвідувачам пропонуються саме їх: коли накриєш коліна, навіть вогкий повітря уже не страшний. Вдома ж затишний теплий вовняний плед взагалі може стати найкращим другом на холодну пору року. Одні з самих практичних пледів — з верблюжої вовни. Вони тонкі, м'які й дуже теплі. У такий можна загорнутися, сидячи в кріслі біля комп'ютера, зав'язати навколо себе на манер сарафана, пораючись на кухні, ну і, звичайно, укласти його поверх ковдри вночі.

Гаряче питво

Від гарячих напоїв абсолютно очевидна користь: вони не тільки прогрівають організм зсередини, але — приємний бонус! — гріють руки. Можна приготувати чай або каву. Кава добре буває додати лікер, наприклад, вершковий. Чай дуже непоганий з коньяком, особливо на ніч. В аптеці можна роздобути пакетики м'яти, ромашки, глоду, які заварюються, як звичайні чайні. Ну і, звичайно, осінь — це сезон глінтвейну! Серед метушні буднів і звичних справ по господарству викройте годину часу, зберіться всією сім'єю і влаштуйте маленьке свято осіннього глінтвейну.

Фізичні навантаження

Не дожену, так хоч зігріюся. Відомий факт: рух зігріває. У холодні пори року ця новина особливо актуальна.Займатися спортом, як відомо, взагалі дуже корисно для здоров'я. Скажімо, пробіжка, за чутками, обдаровує бігуна натовпом ендорфінів, кількість яких зменшується восени. Якщо ж ви не можете присвятити багато часу фізичним вправам, це не привід зовсім від них відмовлятися. Навіть сама звичайна зарядка принесе масу задоволення і користі. Уявіть: ви выползаете з-під ковдри. Холодно, гидко. Спати хочеться. Один раз взмахнули руками, інший... віджалися пару раз. Нахилилися. Ви самі відчуєте, як швидко прокидається і зігрівається тіло! 15 хвилин — і воно повністю готове до нового дня.

Вода

Темним осіннім вечором, прибігши з темної вулиці, можна звернутися за «зігріваючи» до води. Сама дивовижна субстанція на землі, як мені здається. Вода з радістю ділиться теплом. Благо, в наших кранах вона найчастіше є. Якщо ви звикли приймати ванну, то знаєте, як швидко прогрівається тіло в гарячій воді. Можна додати ароматичні або які-небудь страшно корисні солі і масла. Увечері в п'ятницю, наприклад, особливо здорово розслабитися в гарячій воді, відпускаючи напруга і холод минулого робочого тижня. Душ підійде тим, хто, як я, наприклад, вічно поспішає: 15 хвилин гарячих бризок вистачає, щоб пропаритися і насититися теплом.

Світло і обігрів

Добре тим щасливчикам, хто може дозволити встановити вдома справжній камін. Ну або хоча б електричний камін. Але навіть якщо ви не з таких людей, не варто впадати у відчай! Опалення в будинках включають не відразу, ми все встигаємо попередньо померзнути. Однак ніщо не заважає нам потурбуватися придбанням (або шуканням з минулого року) електричного обігрівача. За якийсь час перед тим, як впасти спати, дозволите обігрівач. Він нагріє выхоложенную за день кімнату, і засипати буде подвійно тепло і приємно. Візуально ж камін можна цілком замінити лампою з теплим абажуром. Якщо поставити її на вікно, освітлення стане особливо затишним.

Свічки

В продовження теми каміна.Ніякої електричний обігрівач не замінить живого вогню. Тому хоча б іноді можна дозволити собі запалювати в квартирі свічки. Їх можна поставити недалеко від монітора, коли ви працюєте за комп'ютером, або, якщо ви вдома одна, створити неймовірно затишну атмосферу, розставивши їх по столиках і підвіконням, забравшись з ногами на улюблений диван і коротя вечір за книгою.Підійдуть, в принципі, будь-які свічки: чайні, ароматичні, навіть звичайні парафінові.Тут важливо пам'ятати про правила безпеки, а також про те, що вогонь з'їдає кисень. Тому палити свічку потрібно в добре провітрюваному приміщенні.Живі вогники зігріють повітря і створять теплу атмосферу в приміщенні.

Психологічний вплив: фотографії з відпустки

Багато були влітку у відпустці і привезли з теплих країн величезну кількість фотографій. Протягом року ми не раз нарікаємо про те, що хотілося б вибрати з сотень картинок самі-самі і роздрукувати.

Восени саме час розібрати ці фотографічні завали! Занурюючись у спогади про теплі днинки, ви самі не помітите, як зігрієтеся.

Їжа

Якщо ви хочете сісти на дієту в холодну пору року, приготуйтеся до того, що вам постійно буде холодно. Восени і взимку організм вимагає жирної, калорійної їжі. Обов'язково щільно снідайте і насичено обідайте, щоб тілу було звідки брати енергію протягом дня. Між іншим, саме ближче до зими часто так і хочеться закупитися харчами в Макдональдсі або ще якому-небудь фаст-фуд кафе. Нестача жирів часто компенсується ось таким, що не дуже здоровим харчуванням. Так що, відкладіть дієти і їжте на здоров'я!

Любов

Що б ви не робили, ніщо не зігріє краще, ніж кохана людина під боком. Людське тепло — найнадійніше. Дивитися, обійнявшись, теплі фільми. Ловити рідкісні моменти тиші і спокою. Пити чай/кава/глінтвейн/etc, загорнувшись в один плед на двох. Засипати, відчуваючи тепло рідної людини. Осінь — час, коли особливо гостро відчуваєш всі ці дрібниці. Так що, хапайте своїх коханих, укутывайтесь однією ковдрою і грійтеся!