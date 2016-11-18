Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





У четвер, 24 листопада, у с. Угерсько, Стрийського району відновив роботу ДП "Угерський спиртовий завод". На підприємстві вироблятимуть спиртовмісну продукцію технічного та побутового призначення та іншу хімічну продукцію.

"Робота адміністрації направлена не тільки на відкриття нових підприємств, ми також працюємо над відновленням виробництва, яке з тих чи інших причин призупинилось. Сьогоднішня подія – не лише відновлення виробництва, створення робочих місць, надходження до бюджетів усіх рівнів, а також приклад успішного державного підприємства, - зазначив під час урочистого відкриття заводу перший заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський. - Це виготовлення продукції на експорт, а також імпортозаміщення, оскільки для виробництва тут використовують вітчизняну сировину".

Так, на відновленому підприємстві виготовлятимуть органічний розріджувач для лаків, фарб і розчинників "РОЛФ", який використовується в друкарському виробництві, компонент антидетонаційної добавки для бензинів "КДА", який використовується нафтопереробними компаніями для виробництва компоненту добавки до бензинів, а також засіб проти обмерзання "ЗИМА-У", який використовується як омивач скла.

Потужність підприємства із виробництва етилового ректифікованого спирту - 2,2 тис. дал/добу.

За словами керівництва підприємства, найближчим часом реалізовуватимуть продукцію на ринках України, але сьогодні менеджмент працює на підписанням договорів постачання продукції на експорт.

Окрім того, підприємство перероблятиме крохмалевмісну сировину, зокрема зерно, яку постачають виробники сільськогосподарської продукції Львівської та Волинської областей. Також додатково закупили і встановили обладнання для випуску вологого концентрату зернової барди з відходу виробництва – барди зернової, що дозволить мати додатковий прибуток від реалізації, сільгосппідприємствам на кормом для худоби.