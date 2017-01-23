Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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На виставці "Адвентур 2017" Львівщина єдина з областей України представила туристичний потенціал
Організація промотурів для журналістів і блогерів, презентація гірськолижних курортів, налагодження співпраці з туроператорами – результати туристичної виставки "Адвентур 2017" для Львівщини, яка була єдиним представником України.


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На виставці "Адвентур 2017" Львівщина єдина з областей України представила туристичний потенціал

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Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01

Організація промотурів для журналістів і блогерів, презентація гірськолижних курортів, налагодження співпраці з туроператорами – результати туристичної виставки "Адвентур 2017" для Львівщини, яка була єдиним представником України. Наш регіон у Литві презентуватували департамент міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва, а також управління туризму і курортів Львівської ОДА.
За словами в.о. начальника управління туризму і курортів Наталі Табаки, на офіційне відкриття заходу прибув посол України в Литві Володимир Яценківський із дружиною Роксоланою. Стенд Львівщини відвідали і почесті гості – мер Клайпеди Витаутас Грубляускас, посол Латвії в Литві Ейнарас Семаніс, представники Грузинської національної адміністрації туризму.

"На нашому стенді ми презентували туристичні маршрути Львівщиною, бальнеологічні курорти – Трускавець, Моршин, Східниця, а також гірськолижні курорти, зокрема можливості відпочинку впродовж чотирьох сезонів на рік", - зазначила Наталя Табака.
Враховуючи велику зацікавленість литовців у Львівщині як напрямку для відпочинку та подорожей, досягнуто домовленостей щодо організації промотуру для ЗМІ Литви та промотуру з активною програмою в Карпатах для туристичних блогерів. Окрім цього, напрацьовано базу контактів із туристичними операторами, які формують туристичні програми в Україну. "Уже на початку лютого відбудеться візит провідних туроператорів Литви на Львівщину для огляду туристичних локацій. Зокрема, туристична компанія "West Express" прибуде в період з 4 до 8 лютого", - повідомила керівник управління.

Також запланували окрему презентацію гірськолижних курортів Львівщини для туристичних підприємств Литви. "Львівщина має що запропонувати туристам із-за кордону – зараз такому попиту добре сприяє відновлення Міжнародними Авіалініями України прямого авіасполучення між Львовом та Вільнюсом із дуже вигідною ціновою пропозицією – 50$­ в обидві сторони", - наголосила посадовець.
Слід зазначити, що директор департаменту міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва ЛОДА Поліна Лі відвідала українське посольство для обговорення подальшого співробітництва між Львівською ОДА та українським дипломатичним представництвом, а також долучилися до всесвітньої акції, ініційованої Міністерством закордонних справ "Україна Єдина", яку продовжили і на виставковому стенді.

Довідка:
Адвентур є місцем зустрічі для міжнародного і місцевого туристичного бізнесу, участь в якій беруть національні та регіональні туристичні агентства, конференц-центри, готелі, cпа-салони, авіалінії, туроператори, торгові асоціації.


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