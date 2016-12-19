Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Цікаво знати

Новий потяг Інтерсіті здійснив свій перший рейс зі Львова до Перемишля

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Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01

Сьогодні, 23 грудня, потяг Інтерсіті+ № 705/706 Київ – Львів – Перемишль здійснив свій перший рейс. Урочисте відправлення поїзда відбулось у Львові за участі голови Львівської облдержадміністрації Олега Синютки, голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина, а також голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Войцеха Балчуна та голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту Ярослава Дубневича.

"Сьогодні ми є свідками інтеграційного процесу, під час якого Україна реальними інтеграційними проектами входить в Європейський Союз, і сьогоднішня подія – лише початок нашого шляху. Такими кроками Львівщина перетворюється у великий пасажирський і транспортний хаб. А створення нових транспортних сполучень – це не лише комфорт для пасажирів, але й нові робочі місця", - зазначив голова ЛОДА Олег Синютка.

Новий поїзд курсуватиме щоденно, та долатиме відстань з Києва до Перемишля лише за 7 год 40 хв, а зворотно – за 7 год 07 хв. Так, потяг відправлятиметься зі станції Київ – Пасажирський о 6:45 год і прибуватиме до Перемишля о 13:25 год.
Інтерсіті+ робитиме зупинки на станціях Святошин (06:59 – 07:00), Коростень (8:17 – 8:18), Підзамче (11:55 – 11:56) та Львів (12:05 – 12:17).
Зворотно з Перемишля швидкісний потяг Інтерсіті+ вирушатиме о 14:26 год і прибуватиме до Києва о 22:33 год. Зупинки будуть на станціях Львів (17:17 – 17:28), Підзамче (17:36 – 17:37), Коростень (21:00 – 21:01) та Святошин (22:21 – 22:22).

Паспортний контроль відбуватиметься під час руху поїзда, що пришвидшить час проходження кордону.
Вартість проїзду з Києва до Перемишля у вагонах І класу становить орієнтовно 574 грн, ІІ класу – 406 грн, зі Львова до Перемишля у вагонах І класу – 235 грн, ІІ класу – 172 грн. Варто також пам'ятати, що квитки на поїзд Київ-Перемишль можна придбати виключно у міжнародній касі вокзалу. На сайті Укрзалізниці продаж квитків на цей потяг не відбуватиметься

У разі проїзду у внутрішньому сполученні, наприклад, з Києва до Львова, вартість залежатиме від коефіцієнтів гнучкого регулювання по днях тижня. Наприклад, найдешевший проїзд буде у вагонах І класу – по вівторках, у вагонах ІІ класу – у четвер та суботу.


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