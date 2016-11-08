Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Про епідемічну ситуацію в Буському районі щодо захворюваності на грип ГРВІ
З початку епідсезону з 30.09.16р. в районі захворіло на гострі респіраторні вірусні інфекції 445 осіб, в т.ч. 299 дітей до 17 років (67,2%). Із загального числа захворілих, в інфекційні стаціонари Буської ЦРЛ, ЛОІКЛ госпіталізовано 29 осіб (6,5%), з них 19 дітей до 17 років.


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Цікаво знати

Про епідемічну ситуацію в Буському районі щодо захворюваності на грип ГРВІ

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Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01

За підсумками моніторингу впродовж 44 тижня 2016 року у Буському районі захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції знаходиться на неепідемічному рівні. За період з 28.10 по 03.11.2016 року захворіло 90 осіб (на 2-є осіб більше у порівнянні з попереднім тижнем ). Інтенсивний показник на 100 тис. населення склав 193,9 при епідпорозі 243,98 перевищення обласного епідпорогу не зареєстровано. Питома вага захворілих дітей до 17 років становить 65,5%. 

З початку епідсезону з 30.09.16р. в районі захворіло на гострі респіраторні вірусні інфекції 445 осіб, в т.ч. 299 дітей до 17 років (67,2%). Із загального числа захворілих, в інфекційні стаціонари Буської ЦРЛ, ЛОІКЛ госпіталізовано 29 осіб (6,5%), з них 19 дітей до 17 років.

В зв’язку з початком епідемічного сезону одночасно нагадуємо.
Грип – гостра вірусна хвороба з повітряним механізмом передачі збудника інфекції, яка характеризується ураженням дихальних шляхів із вираженою інтоксикацією, гарячкою і помірними катаральними ознаками, високим епідемічним потенціалом, що зумовлює його епідемічне і пандемічне поширення. Віруси грипу належать до родини ортоміксовірусів. Люди є резервуаром і джерелом збудника інфекції вірусів грипу. Епідеміологічно важливими є хворі на клінічні форми і без клінічних ознак хвороби. Період заразливості людини при сезонному грипі починається за 1 добу до появи симптомів і триває 3-7 днів. Поширення вірусу відбувається повітряно-крапельним і контактно-побутовим шляхами, вхідними воротами є слизові оболонки очей, носа, рото- та носоглотки. У першому випадку вірус поширюється з краплями, що утворюються під час дихання, розмови, чхання, кашлю в радіусі 1 м від хворої особи. Чинниками передачі при контактно-побутовому шляху є руки, предмети загального користування, а також будь-які інші поверхні, особливо горизонтальні. Віруси сезонного грипу нестійкі у довкіллі, знищуються стандартними спирт- і хлорвмісними дезінфекційними засобами протягом 30секунд. Інкубаційний період в середньому становить 3-5 днів. Симптомами грипу можуть бути - підвищення температури тіла впродовж 2- 4 днів, кашель, біль у горлі, м`язовий біль, головний біль, остуда (озноб), втома,нудота, блювання, діарея. Сприйнятливість населення до грипу є загальною і високою. До групи ризику відносяться діти, вагітні жінки, особи старшої вікової групи з хронічними хворобами серцево-судинної та дихальної систем, професійні групи (медичні працівники та ін.). Ускладненнями можуть бути пневмонії, ангіни, отити.

В епідсезоні 2016 – 2017 років, за даними ВООЗ, вірогідно будуть циркулювати у Північній півкулі, в тому числі й на території України наступні штами вірусів:
– А/Каліфорнія/7/2009(H1N1) pdm09-подібний вірус;
– A/Hong Kong /4801/2014 (H3N2) подібний вірус;
- вірус B/Brisbane/60/2008.

Також у цей період є ризик захворіти іншими грипоподібними захворюваннями. Актуальними збудниками ГПЗ є рино-, ентеро-. аденовіруси, віруси парагрипу, РС –вірус, метапневмо- і бокавіруси, майже третина ГПЗ досі залишаються невизначеними.
Серед профілактичних заходів велике значення мають:
- регулярні провітрювання приміщень та вологі прибирання, як у помешканні, так і в робочих приміщеннях, що дозволить не залишати навколо себе живі віруси й бактерії, які є активними впродовж декількох годин після перебування у приміщенні хворої людини;
- дотримання правил гігієни - часто мити руки з милом, у період загрози вірусної інфекції або обробляти їх дезінфікуючим розчином із вмістом спирту (дезінфікуючі спреї, гелі та гігієнічні серветки). Витирати носа при нежиті необхідно одноразовими серветками, які одразу викидати у смітник.
Для того, щоб попередити випадки ускладнень і тяжких наслідків необхідно своєчасно звертатися за медичною допомогою в лікувально-профілактичні заклади.

Не забувайте, самолікування небезпечне для здоров`я.
Специфічна профілактика грипу.
Важливим засобом профілактики грипу є вакцини. У вакцинованих осіб зменшується ризик виникнення важких випадків грипу, ускладнень, летальних випадків. Вакцинація знижує показники захворюваності не тільки на грип, а й гострими респіраторними захворюваннями (ГРЗ), викликаними іншими вірусами.

Буське РЛВ Бродівського МРВ ДУ "ЛОЛЦМОЗ України"


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