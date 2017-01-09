Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01





Відповідно до Порядку обрання представників громадських об’єднань до складу конкурсних комісій з відбору осіб на зайняття посад державної служби, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 12.04.2016 року № 76 оголошується конкурс з відбору представників громадських об’єднань до складу Конкурсної комісії на зайняття вакантних посад Буської районної державної адміністрації.

Умови конкурсу:

Дата і місце проведення конкурсу: 11.00 год. 26 січня 2017 року Буська районна державна адміністрація.

Вимоги до громадських об’єднань: наявність державної реєстрації громадського об’єднання не пізніше, ніж за 12 місяців до дня оприлюднення повідомлення про проведення відбору представників громадських об’єднань до складу Конкурсної комісії;

- наявність статусу юридичної особи;

- провадження статутної діяльності, пов’язаної із сферою розвитку державної служби, державного управління (у тому числі у сфері, що пов’язана із діяльністю органу) або управління людськими ресурсами, сприяння упровадженню принципів належного врядування за період не менш як 12 місяців до дня подання заяви.

Вимоги до кандидата:

- наявність громадянства України;

-наявність вищої освіти за освітнім ступенем магістра;

-наявність загального стажу роботи не менше 7 років;

-наявність досвіду роботи на посадах держаної служби та /або в органах місцевого самоврядування та/або досвіду роботи на керівних посадах в організаціях, установах і на підприємствах незалежно від організаційно-правової форми та форми власності не менше трьох років та/або володіння фаховими знаннями у сфері державної служби, державного управління (у тому числі у сфері, що пов’язана із діяльністю органу) або управління людськими ресурсами;

-володіння державною мовою;

-здатність представляти інтереси суспільства та забезпечувати політично неупереджену та професійну роботу Конкурсної комісії.

Не може бути кандидатом особа, яка:

- визнана судом недієздатною чи обмежено дієздатною;

- має не погашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення злочину;

- згідно із вироком суду позбавлена права обіймати відповідні посади;

- за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;

- піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення протягом останнього року до дня подання документів;

- є державним службовцем або посадовою особою місцевого самоврядування;

- є членом політичної партії;

- є народним депутатом України або депутатом місцевої ради.

Строк подання документів: з 16 січня до 23 січня 2017 року

Перелік документів: підписана керівником громадського об’єднання заява;

- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, статуту, підписані керівником та скріплені печаткою (у разі наявності) такого громадського об’єднання;

- інформація про досвід діяльності пов’язаної із сферою розвитку державної служби, державного управління (у тому числі, що пов’язана із діяльності органу) або управління людськими ресурсами, сприяння упровадженню принципів належного врядування за період не менш як 12 місяців до дня подання заяви;

- документи та інші матеріали, що підтверджують досвід роботи у сфері розвитку державної служби, державного управління (у тому числі у сфері, що пов’язана із діяльністю органу) або управління людськими ресурсами, сприяння упровадженню принципів належного врядування протягом як 12 місяців;

- відповідність досвіду роботи громадського об’єднання не може доводитися лише свідченнями (лист, довідка тощо) третіх осіб про наявність такого досвіду.

Поштова адреса, адреса електронної пошти: 80500, м.Буськ, вул.Львівська,2 buskvac9@ukr.net

Посада, прізвище, ім’я, та по батькові, номер телефону, адреса електронної пошти яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу: Головний спеціаліст з питань персоналу апарату Буської райдержадміністрації Колісник Мар’яна Ярославівна, 03264 2 10 74,

buskvac9@ukr.net