Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 10 від 2016-10-01





Псоріаз — хронічне незаразливе захворювання шкіри. Інша його назва — лускатий лишай. Як не стати гормональним наркоманом? Першим ділом при псоріазі страждає шкіра, на якій з'являються рожево-червоні висипання, покриті сріблясто-білими отшелушивающимися лусочками. Діагноз дерматолог ставить при візуальному огляді, і тільки в деяких випадках потрібні більш поглиблені дослідження, наприклад, біопсії шкіри. Боротися з цією недугою Вам допоможе тут найкращі спеціалісти нададуть Вам рекомендації, призначать лікування та позбавлять Вас цієї страшної хвороби. Звертайтесь і ваше життя стане повноцінним та щасливим. Psoriazs.ru. тут найкращі спеціалісти нададуть Вам рекомендації, призначать лікування та позбавлять Вас цієї страшної хвороби. Звертайтесь і ваше життя стане повноцінним та щасливим.

Захворювання ускладнюється тим, що повністю вилікуватися від нього неможливо. До того ж, медицині досі не відомі причини виникнення псоріазу. Дерматологи вважають, що захворювання може передаватися у спадок, і часом навіть через кілька поколінь.

При наявності схильності поштовхом до розвитку псоріазу стають стресові ситуації, механічні пошкодження шкіри, тяжкий перебіг таких захворювань, як ангіна, ГРЗ або грип. Також псоріаз може виникнути на тлі алергічної реакції на будь-які продукти, на тлі екологічної обстановки, неправильної одягу. Спровокувати псоріаз може навіть укус комара.

Спокій, тільки спокій!

Профілактика псоріазу — це звід нескладних правил. У більшості випадків, перші прояви хвороби виникають на тлі психоемоційних зривів. Тому основа основ при лікуванні та профілактики псоріазу — це мінімум стресу та переживань.

Не хвилюватися. Зазвичай люди, схильні до псоріазу, в той же час схильні і до сильних емоційних реакцій. І враховуючи, що сам псоріаз — вже причина багатьох психологічних труднощів, виходить замкнуте коло. Але хворому важливо пам'ятати, що позитивний настрій — саме ефективні ліки. Варто заспокоїтися і зрозуміти, що хвороба не робить нікого гірше інших, навчитися жити з псоріаз

Щоб менше переживати і нервувати, можна приймати натуральні заспокійливі засоби м'якої дії, наприклад, екстракт валеріани, настоянка пустирника, гліцин.

Гардероб. Також важливо, щоб одяг людини, що страждає на псоріаз, була зроблена з м'яких тканин світлого відтінку. У період загострення саме на світлому одязі непомітні злущувані лусочки.

Ні в якому разі не носіть синтетику, особливо це стосується нижньої білизни. Вовняні речі не повинні впритул прилягати до тіла, а пухові і пір'яні подушки краще замінити на гіпоалергенні.

Їжа. Спеціальної дієти немає, але при псоріазі страждає печінка, тому варто звести до мінімуму споживання жирних, смажених, копчених продуктів. Також рекомендується уникати продуктів-алергенів — варто обмежити вживання шоколаду, цитрусових, томатів, моркви, горіхів, яєць, грибів, меду, шоколаду, кави.

Олексій Данілов Олексій Данилов: «Прогулянки по лісах і полях – доступне ліки» Спосіб життя. Велику роль відіграє навколишнє оточення і регулярний відпочинок. Не упускайте випадку з'їздити на природу, провести літо на дачі або побувати у селі. І гуляйте як можна частіше — це не тільки свіже повітря, але й активний рух, який також грає важливу роль у справі профілактики псоріазу.

Людям, схильним до захворювання, рекомендується займатися фітнесом три рази в тиждень, ходити в басейн або робити гімнастику вдома. Це корисно не тільки для фігури та імунітету, але і впоратися зі стресовими ситуаціями, які можуть спровокувати спалах хвороби.

Ліки. До всіх лікарських препаратів потрібно ставитися з обережністю і завжди консультуватися з лікарем.

При цьому важливо навіть дріб'язкові, на перший погляд захворювання, такі як нежить або застуда, лікувати і не допускати хронічних форм.



Догляд за шкірою. Підвищена увага до здоров'я шкіри вкрай важливо при схильності до псоріазу. У теплу пору року корисні повітряні ванни, прохолодні обливання. У будь-який час року варто балувати себе водними процедурами — приймати ванну як можна частіше. Дуже корисний масаж.

Крім цього, потрібно застосовувати спеціальні засоби по догляду за хворою шкірою, медичну косметику, яку можна за призначенням лікаря придбати в аптеці.