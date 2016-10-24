Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 10 від 2016-10-01





Догляд за лежачими хворими — це великий труд, терпіння, моральна, психоемоційне та фізичне навантаження. Будь-яка людина вже стикався з проблемою догляду за лежачим хворим на дому, будь то молодший брат, хворий грипом, бабуся з радикулітом або мама з підвищеним тиском, по меншій мірі один раз в житті. Якщо подібна ситуація короткочасна, то вона має навіть деякі позитивні сторони. У вас з'являється можливість проявити турботу по відношенню до близької людини, який перебуває в ослабленому стані, проводити більше часу поряд з ним, спілкуючись на важливі теми. Але коли ця ситуація триває вже більше тижня, виникає ряд серйозних проблем, які потребують професійної допомоги. Крім допомоги, такі люди дуже потребують спеціального обладнання, яке набагато полегшить їхнє життя. Наприклад, інтернет-магазин UkrMedShop може запропонувати багато медичного обладнання для догляду за лежачими хворими. Протилежачі матраси, які ви зможете знайти на сторінці інтернет-магазину http://ukrmedshop.com.ua дуже стануть в нагоді лежачим. Адже після тривалого лежанні утворюються пролежні. Спеціалісти інтернет-магазину допоможуть вам у виборі.

Можливі ускладнення при догляді за лежачими хворими

При неправильному догляді за лежачими хворими виникають ускладнення:

порушення харчування пацієнта, яке веде за собою порушення видільної функції (наприклад, до закрепів);

порушення дихання, яке призводить до застійної (гіпостатіческой) пневмонії;

порушення іннервації і кровообігу, провідне до пролежнів;

інші проблеми, які можуть стати причиною погіршення обміну речовин і неправильного функціонування органів і систем організму в цілому.

Лікарям частіше за все доводиться стикатися з лежачими хворими з гострим порушенням мозкового кровообігу (ГПМК, які також називаються інсультами). У таких хворих часто відсутня мова (афазія — порушення мови при органічних ураженнях мовних відділів кори головного мозку), є парези (ослаблення сили м'язів з-за порушень їх іннервації), паралічі (повна відсутність довільних рухів) та інші порушення функцій, що вимагають уваги і спеціальних навичок по догляду за лежачими пацієнтами. Щоб повернути людину до нормального життя і мінімізувати наслідки захворювання, фахівцям потрібно час, ретельно обдуманий і спланований план лікування та реабілітації, а також глибокий досвід роботи з пацієнтами в подібному стані.

Багато нозологічні форми (захворювання) вимагають особливих навичок по догляду за лежачими хворими з боку медиків. Протягом тривалого строку за хворими на дому доглядають доглядальниці, які знають, як поводитися з хворим, мають навички у виконанні основних завдань, пов'язаних з доглядом за лежачими пацієнтами. Вони підтримують гігієну, контролюють життєво важливі показники, надають всебічну допомогу хворому. Але час від часу необхідно викликати додому кваліфікованого лікаря, щоб він провів повний огляд і вчасно призначив правильне лікування. Він може вказати на необхідність госпіталізації, якщо це буде потрібно виходячи зі стану здоров'я пацієнта. Від первинного огляду, а також вчасно призначеного і правильного лікування залежить стан пацієнта і подальше його одужання.

Психоемоційний стан хворого і родичів

У догляді за хворими на дому важливу роль відіграє не тільки фізична, але і психоемоційна сторона ситуації. Завдання фахівця, доглядальника за хворою людиною, полягають не тільки в підтримці гігієни, перестиланні ліжку і виконання призначених внутрішньом'язових ін'єкцій, але і в створенні комфортного емоційного середовища, що сприяє якнайшвидшому одужанню. З хворим потрібно спілкуватися шанобливо, при цьому не концентруючи увагу на його хвороби. Надмірне співчуття не тільки не дає результатів, більш того, воно приносить шкоду. Родичам дуже складно дотримати цю грань, доглядаючи за близькою людиною. Це ще одна причина, по якій відхід з допомогою доглядальниці вважається більш доцільним з точки зору фахівців.

Важка хвороба рідної людини, його страждання і біль часто накладають серйозний відбиток на психоемоційний стан родичів. Їм важко кожен день спостерігати за тим, як вдома страждає їхня мати, дитина або кохана людина. Крім того, хворий також відчуває дискомфорт у деяких ситуаціях, пов'язаних з знову виникли труднощі. Професійні доглядальниці привчені у будь-якому випадку зберігати спокій, передаючи цей настрій пацієнтам.

Виходячи з вищенаведених доводів, можна прийти до висновку, що далеко не кожна людина може забезпечити правильний догляд за хворим. Щоб здійснити це завдання і створити оптимальні умови для одужання, необхідно володіти масою цінних навичок, глибоким досвідом і міцною нервовою системою. Це непроста робота, виконати яку може лише спеціально підготовлений професіонал.